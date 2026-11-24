Jensen Huang ammette errori di condotta e nega pressioni politiche. Il mercato reagisce con cautela mentre le inchieste federali procedono.

Il CEO reintegrato di Nvidia, Jensen Huang, ha incontrato il personale aziendale mercoledì presso la sede di Santa Clara, California, per affrontare le controversie che ne hanno determinato la pausa e il successivo ritorno. Durante un incontro durato un'ora con tutti i dipendenti, Huang ha ammesso di aver violato alcune sezioni del codice di condotta aziendale, definendo le sue azioni "errori terribili". Questa confessione pubblica rappresenta il primo passo ufficiale nel tentativo di ricostruire la fiducia interna dopo un periodo di intensa turbolenza manageriale e legale.

Ammissione di responsabilità e terapia per il CEO

Parlando direttamente al personale, Huang ha chiarito che le voci secondo cui il suo ritorno era stato forzato dalla pressione dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono infondate. Ha sottolineato che il Consiglio di Amministrazione ha valutato attentamente i fatti ed è giunto alla conclusione che la sua presenza non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Huang ha anche rivelato di essere attualmente in terapia, riconoscendo apertamente che il suo comportamento passato non era accettabile secondo gli standard aziendali, sebbene abbia respinto le accuse di essere un capo abusivo o di sentirsi al di sopra della legge.

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Dinamiche del consiglio e sicurezza nazionale

La decisione del Consiglio di Amministrazione di Nvidia di riportare Huang al potere è stata supportata da input governativi federali. Nvidia ha dichiarato in un comunicato che il consiglio si sente sicuro che il reintegro non ponga rischi per la sicurezza nazionale, una posizione confermata pubblicamente da Donald Trump durante un'intervista alla rete CNBC. Huang ha respinto le narrative secondo cui il suo ritorno fosse dovuto al fatto di essere un "tech bro" ritenuto invulnerabile, insistendo invece sulla natura fattuale e procedurale della decisione del consiglio, guidata dalla necessità di stabilità per l'azienda e il settore.

Critiche politiche e scrutinio governativo in corso

Nonostante la rassicurazione sul fronte della sicurezza nazionale, la mossa ha suscitato aspre critiche da entrambi i partiti nei ranghi del Congresso degli Stati Uniti. I legislatori sostengono che il Congresso dovrebbe esaminare attentamente le circostanze del ritorno di Huang. Dan Sheehan, direttore della gestione del portafoglio presso Telos Wealth Advisors, ha espresso preoccupazione per le implicazioni di governance, notando che il ritorno di Huang elimina un'incertezza ma lascia dietro di sé un peso sull'immagine della gestione interna di Nvidia. Le indagini federali, incluse quelle da parte dell'FBI, del Dipartimento di Giustizia e della Securities and Exchange Commission, sono ancora aperte.

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Impatto sul mercato e prospettive future

Le azioni di Nvidia hanno chiuso con un calo del 5,9%, mostrando che gli investitori stanno riorientando la loro attenzione sui rischi politici e di governanza piuttosto che celebrare acriticamente il ritorno del leader. Sebbene il titolo sia balzato indietro al secondo posto tra le aziende più preziose al mondo dietro Apple, rimane quasi il 31% sotto il massimo storico registrato il 6 ottobre. Il settore dell'intelligenza artificiale ha visto movimenti volatili, con un aumento del valore totale del mercato dell'S&P 500 superiore a 2,8 trilioni di dollari durante il picco iniziale, seguito da una stabilizzazione.

Uscita pubblica e implicazioni strategiche per il 2024

Il futuro immediato di Nvidia sarà definito da eventi istituzionali chiave programmati per i prossimi mesi. Una pubblica audizione del Senato è fissata per il 3 dicembre, durante la quale Huang è tenuto a testimoniare. Nel frattempo, Donald Trump ha dichiarato al New York Post che potrebbe valutare un'indulgenza se necessario, sebbene creda che Huang possa gestirsi senza di essa. Trump ha anche suggerito l'idea che Nvidia potrebbe considerare un partecipazionegovernativa americana, similmente a quanto accaduto con Intel, per mantenere il vantaggio competitivo degli Stati Uniti nell'ia. La situazione rimane dinamica mentre le indagini aziendali sulla sicurezza nazionale e i controlli sulle esportazioni procedono in parallelo.