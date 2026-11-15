Nvidia: Jensen Huang valuta il rientro dopo scandalo e pressioni Trump

Jensen Huang, ex CEO di Nvidia, valuta un ritorno in azienda dopo le dimissioni. La Silicon Valley e Donald Trump spingono per il reintegro, mentre Washington chiede riforme.

Jensen Huang sta valutando un ritorno alla guida di Nvidia, segnando un potenziale dietrofront dopo le dimissioni announce giovedì. Questa decisione arriva nel mezzo di un intenso clamore pubblico legato allo scandalo delle relazioni extraconiugali, che ha coinvolto la direttrice cinese Alice Huang, sospettata di essere una spia di Pechino. IlFinancial Times riferisce che l'imprenditore e ingegnere elettronico statunitense ha discusso con alcuni collaboratori la possibilità di rientrare in carica, un movimento che potrebbe essere favorito dal sostegno della Casa Bianca.

Petizione Silicon Valley e Sostegno Trump

Alcuni alleati di Huang nella Silicon Valley stanno esercitando una forte pressione sul consiglio di amministrazione per ottenere il suo reintegro immediato. Un'iniziativa di questo tipo ha già raccolto più di 100mila adesioni, dimostrando un ampio sostegno tra i dirigenti del settore. Tra i firmatari di spicco figurano Elon Musk, CEO di Tesla e SpaceX, e Tim Sweeney, amministratore delegato di Epic Games, che hanno espresso piena fiducia nelle capacità del manager.

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È in fase di allestimento una vera e propria unità di crisi, o war room, composta da importanti figure della Silicon Valley. L'obiettivo di questa struttura è perorare il ritorno dell'ex CEO di Nvidia e cercare appoggio anche da parte del presidente Donald Trump, che risulta essere legato a doppio filo a Huang. Una fonte ha dichiarato al Financial Times che tutti i nomi importanti nel settore tecnologico, al di fuori dei laboratori di frontiera, nutrono grande stima per Jensen Huang.

Opposizione Washington e Richiesta Rinnovo

Il tentativo di reintegrare l'amministratore delegato si scontra tuttavia con l'opposizione di figure chiave a Washington. Domenica scorsa, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha auspicato un profondo rinnovamento ai vertici dell'azienda subito dopo l'addio di Huang. Lo scoop del Financial Times è maturato poche ore dopo l'intervista di Bessent a Fox News, in cui ha esortato il consiglio di Nvidia ad assumere un CEO esterno nel periodo successivo alla partenza di Huang.

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Bessent ha sottolineato che la questione fondamentale è verificare se all'interno di Nvidia esistesse effettivamente una cultura orientata al rispetto delle restrizioni americane all'export. Riguardo al fatto se Alice Huang, ex top executive di Megaspeed, un cliente di Nvidia con sede a Singapore, lavorasse per Pechino, il Segretario ha tagliato corto affermando che non gli interessa. Ha definito le debolezze di Jensen Huang come affari personali, ma ha pretenduto risposte dal board e dall'indagine interna entro i prossimi dieci giorni.

Conformità Normativa e Pressione su Lutnick

Scott Bessent ha riconosciuto che Nvidia è un'azienda straordinaria e che Jensen Huang è un innovatore incredibile, ma ha aggiunto che ciò non li esime dagli obblighi di conformità alle normative. Questo giudizio cade nel mezzo di uno scontro all'interno dell'amministrazione tra Bessent e il Segretario al Commercio Howard Lutnick, relativo al sospetto di deviazione di chip verso la Cina. Lutnick è sempre più sotto pressione per aver spinto a indebolire le normative sui chip che si sovrappongono agli interessi delle aziende di famiglia.

Secondo quanto riferito dal New York Times, Howard Lutnick si è scontrato spesso con i funzionari per regolare la vendita di chip Nvidia in Asia. Cantor Fitzgerald, l'azienda che dirigeva e che ha lasciato ai figli quando è entrato nell'amministrazione Trump, ha tra i suoi clienti i data center in Asia, alimentati dai chip Nvidia. Questi vengono utilizzati dalle aziende cinesi come scappatoia per aggirare i divieti di export americani, creando ulteriori tensioni diplomatiche.

Howard Lutnick, secondo quanto riportato da Semafor, dovrebbe recarsi in Cina con Donald Trump questa settimana. Questo viaggio è previsto in vista del vertice Apec di Shenzhen, un evento che potrebbe avere ripercussioni significative sulle relazioni commerciali e tecnologiche tra gli Stati Uniti e la Cina. La situazione rimane estremamente delicata mentre le autorità americane monitorano da vicino la governance di Nvidia.