Le rivelazioni sulla relazione tra Jensen Huang e una spia cinese mettono a rischio il flusso di chip negli data center asiatici, sotto pressione per nuove restrizioni Usa.

Lo scandalo che coinvolge Jensen Huang, ex leader di Nvidia, e una dirigente di un partner asiatico accusata di essere una spia cinese, sta minacciando di far crollare un intero ecosistema commerciale costruito negli ultimi anni. Questa rete, centrata in paesi del sud-est asiatico come la Malaysia, permetteva da tempo a Pechino di aggirare i severi limiti imposti da Washington sull'export di chip avanzati per l'intelligenza artificiale. La situazione si è aggravata con le nuove restrizioni annunciate il 16 novembre, che bloccano l'accesso ai chip tramite data center di paesi terzi.

Evasione dei controlli Usa e ruolo della Malaysia

Il cuore dell'operatività descritta nei documenti si trovava a Senawang, in Malaysia, dove cantieri delle dimensioni di ottanta campi da calcio ospitavano data center alimentati dalla domanda cinese. Lavoratori di nazionalità bangladesi gestivano queste strutture che servivano a compensare il divario tecnologico tra le aziende statunitensi e quelle cinesi. Huang ha coltivato una rete di partner asiatici per soddisfare la fame di processori dei clienti cinesi, utilizzando scappatoie aperte durante l'amministrazione Trump.

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Questi data center nel sud-est asiatico non erano solo infrastrutture fisiche, ma veri e propri ponti digitali. I programmatori cinesi accedevano da remoto o tramite contrabbando ai processori Nvidia, mantenendo la competitività nel campo dell'intelligenza artificiale. James Chai, ricercatore dell'Iseas-Yusof Ishak Institute di Singapore, ha sottolineato come sia proprio la domanda cinese a spiegare le dimensioni enormi di questi centri dati nella regione.

Rilevanti perdite finanziarie e nuove restrizioni

Nvidia ha registrato 12,4 miliardi di dollari di ricavi in Cina tra gennaio e luglio di quest'anno, pari al 7 per cento del fatturato mondiale. Secondo gli analisti, tra cui Culper Research, nell'ultimo anno fiscale più del 20 per cento dei ricavi è stato generato dalla domanda cinese. La scoperta di questi flussi finanziari ha rafforzato il fronte dei parlamentari statunitensi che chiedono di chiudere le scappatoie commerciali.

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Le nuove restrizioni annunciate il 16 novembre mirano specificamente a impedire l'accesso attraverso data center di paesi terzi. Questo sforzo regolatorio colpisce direttamente il modello di business che Huang aveva costruito per decenni. La pressione politica sta ora concentrando l'attenzione sulle figure chiave che hanno sostenuto linee morbide sull'export di chip verso la Cina negli anni precedenti.

L'indagine su Megaspeed e le consegne di chip

Documenti esaminati dal Wall Street Journal mostrano che Megaspeed, l'azienda per cui lavorava Alice Huang, ha organizzato spedizioni verso aziende cinesi di quasi 12 miliardi di dollari di processori Nvidia di fascia alta tra marzo 2024 e giugno 2025. Le spedizioni riguardavano centinaia di migliaia di chip, gli stessi prodotti che gli Stati Uniti volevano tenere fuori dalla portata della Cina. La società sostiene che le sue attività sono legali e conformi ai controlli sulle esportazioni.

Alice Huang ha lasciato l'azienda nell'agosto 2025 e ha incaricato consulenti legali esterni di condurre un'indagine sulle proprie attività. Megaspeed afferma di aver organizzato la catena di forniture nel rispetto delle norme vigenti. Non è tuttavia chiaro quanti chip siano stati effettivamente consegnati né da dove provenissero esattamente le merci, creando zone d'ombra sulla reale efficacia dei controlli.

Reazioni politiche e posizione di Howard Lutnick

La caduta di Huang ha avuto ripercussioni dirette sull'amministrazione Trump, colpendo Howard Lutnick, il segretario al commercio. Lutnick è finito sotto accusa per essere considerato vicino a Huang e per aver sostenuto una linea morbida sulle esportazioni di chip. Questa posizione è oggi di minoranza nel governo, che ha adottato un approccio più restrittivo con le nuove regole del 16 novembre.

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Il portavoce della Casa Bianca ha dichiarato che il presidente continua ad avere piena fiducia in Lutnick. Un funzionario del dipartimento del commercio ha precisato che tra Lutnick e Huang non esiste nessun rapporto speciale, oltre al desiderio del segretario di mantenere buoni rapporti con un'azienda leader. Nonostante gli sforzi di Huang di convincere Trump ad autorizzare le esportazioni dirette di chip avanzati, i suoi tentativi sono risultati per lo più infruttuosi di fronte alla crescente pressione politica.