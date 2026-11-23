Nvidia Board reinstate CEO Jensen Huang following allegations of affairs and political pressure from President Trump and investors.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha annunciato il rientro di Jensen Huang alla guida dell'azienda dopo una rapida inversione di rotta. L'ex amministratore delegato riprende il controllo della società circa undici giorni dopo essere stato allontanato a causa di gravi scandali personali e professionali. Questa decisione è stata presa nonostante le riserve iniziali del board e le indagini in corso sulle accuse di comportamenti inappropriati.

Rimozione Temporanea e Successo di Colette Kress

L'allontanamento di Huang era iniziato dopo che la Reuters aveva rivelato la sua relazione extramatrimoniale con Alice Huang, direttrice della società di cloud computing Megaspeed con sede a Singapore. Accuse aggiuntive riguardavano relazioni con due dipendenti diretti, portando il consiglio a perdere fiducia nel CEO sessantatreenne. Colette Kress, Direttore Finanziario di Nvidia, ha assunto temporaneamente il ruolo mentre la società cercava un successore permanente. Tra i candidati considerati figurava anche Rene Haas, CEO di Arm, che ha recentemente prolungato il proprio contratto fino al 2033.

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Pressione degli Investitori e Influenza Politica

La decisione di reintegrare Huang è arrivata sotto intensa pressione da parte di azionisti, capitalisti del rischio e dell'amministrazione del presidente Donald Trump. Il mercato ha reagito con favore al ritorno del fondatore, che ha contribuito a stabilizzare il valore azionario. Donald Trump ha definito la mossa del consiglio come corretta e propria, mentre Elon Musk ha dichiarato sui social media che "l'errore è stato corretto". Brad Gerstner di Altimeter Capital ha anche celebrato pubblicamente questa decisione strategica.

Reazioni Contraddittorie e Critiche Politiche

Nonostante l'entusiasmo di Wall Street, la mossa ha ricevuto critiche feroci da politici di entrambi i partiti. La senatrice democratica Elizabeth Warren ha definito la decisione avventata, richiedendo chiarimenti sul rispetto dei controlli sulle esportazioni statunitensi. Il rappresentante repubblicano Don Bacon ha criticato l'influenza dell'amministrazione Trump nel tentativo di salvare Huang. Parallelamente, una causa azionistica accusa la società e Huang di aver ingannato gli investitori nascondendo la natura del rapporto con Alice Huang.

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Impatto Culturale e Normativo nel Settore Tech

Questa situazione mette in discussione le norme tradizionali della responsabilità aziendale in America. In passato,首席执行官 di aziende come Nestle, BP, Norfolk Southern e Kohl's sono stati rimossi per relazioni inappropriative sul posto di lavoro. Margaret O'Mara, professore alla University of Washington, osserva che a Silicon Valley è spesso tollerato il comportamento scorretto se porta innovazione. La rapida reintegrazione di Huang evidenzia la percezione di Nvidia come attore critico per l'avanzamento economico dell'intelligenza artificiale globale.

Prossimi Passi e Indagini in Corso

Nvidia continua a condurre un'indagine approfondita su tutte le accuse, incluse quelle relative alla presunta attività con agenti cinesi. La società non ha ancora confermato l'affiliazione governativa di Alice Huang con la Cina. Huang ha inviato un'email allo staff riconoscendo le proprie responsabilità personali, separandole dalla sua famiglia. La situazione rimane fluida mentre l'azienda affronta simultaneamente pressioni legali, politiche e di mercato per il futuro della sua leadership.