Nvidia ha reintegrato il fondatore Jensen Huang come CEO dopo la pressione del presidente Trump. Le azioni salgono del 33% mentre il consiglio annulla la sua precedente dimissione per scandalo.

NVIDIA ha annunciato ufficialmente il lunedì che il fondatore Jensen Huang è stato reintegrato nella posizione di amministratore delegato, con effetto immediato. Questa decisione improvvisa ha causato un'immediata impenna del 33% nel valore delle azioni dell'azienda, segnando un punto di svolta significativo per la tecnologia e i mercati finanziari globali. Il consiglio di amministrazione ha dichiarato di aver approvato all'unanimità il ritorno di Huang, affermando categoricamente di non riscontrare rischi per la sicurezza nazionale associati al suo rientro.

Il Ruolo di Donald Trump nel Decidere il Ritorno

La decisione di reintegrare Jensen Huang è stata presa su sollecitazione diretta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, rappresentando un'inversione di rotta sorprendente rispetto alle precedenti dichiarazioni del board. Trump ha lodato questa mossa come la "decisione corretta e appropriata", sostenendo che il governo degli Stati Uniti non aveva alcuna ragione per credere che il ritorno di Huang potesse costituire una minaccia alla sicurezza nazionale. Durante un'intervista a CNBC il lunedì, Trump ha dichiarato esplicitamente che "Huang non ha fatto nulla di sbagliato" e ha aggiunto che è necessario proteggere i geni del paese, definendo Huang uno di questi.

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Il presidente ha anche sottolineato il suo ruolo attivo nel facilitare questo scenario, affermando di aver parlato direttamente e indirettamente con il consiglio di amministrazione. Trump ha assicurato che l'amministrazione ha fornito le necessarie garanzie al board riguardo ai rischi per la sicurezza nazionale. Nonostante il sostegno incondizionato, Trump ha exortato NVIDIA a continuare a rivedere la propria conformità alle normative americane sull'esportazione, per garantire che il paese protegga adeguatamente i suoi interessi strategici.

Reazioni del Settore e Posizioni del Consiglio

La reintegrazione di Jensen Huang ha suscitato entusiastici commenti da parte dei leader del settore dell'intelligenza artificiale, incluso Elon Musk, che ha pubblicato su X: "L'errore è stato corretto". Questa reazione contrasta fortemente con la posizione assunta pochi giorni prima da Harvey Jones, presidente del consiglio di amministrazione di NVIDIA, il quale aveva affermato che l'azienda non avrebbe più assunto Huang. Jones aveva giustificato quella decisione sostenendo che il comportamento personale di Huang era incongruente con il codice di condotta, gli standard e le norme culturali dell'azienda.

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Prima del recente annuncio, il consiglio aveva nominato Colette Kress come amministratore delegato interim, una posizione che Kress continua a ricoprire anche in qualità di Chief Financial Officer dopo il ritorno di Huang. Kress aveva inizialmente dichiarato che per l'azienda sarebbero state le "solite consuetudini" operative. Tuttavia, la pressione esercitata sia dall'amministrazione federale sia dagli azionisti si è rivelata troppo forte per ignorare la richiesta di reintegro, evidenziando l'enorme influenza di Huang sull'ecosistema aziendale e tecnologico.

Indagini e Prospettive Future per NVIDIA

Il ritorno di Huang avviene mentre NVIDIA affronta un complesso panorama di indagini governative, incluse quelle della Securities and Exchange Commission americana e del Dipartimento di Giustizia. Le inchieste riguardano presunte irregolarità contabili e possibili azioni di contrabbando di chip verso la Cina. Di fronte a queste sfide, il consiglio di amministrazione ha formato un comitato dedicato per indagare se sforzi di intelligence estera abbiano preso di mira Huang e ha avviato la ricerca di un nuovo chief compliance officer per rafforzare i controlli interni.

La situazione è iniziata il 12 novembre quando Huang aveva rassegnato le dimissioni a causa della rivelazione diaffari extraconiugali, incluso uno con una presunta spia cinese. La sua partenza aveva scosso i mercati e l'ecosistema dell'intelligenza artificiale, portando alla nascita di una petizione per la sua reintegrazione che ha raccolto oltre 180.000 firme, tra cui quella di Musk. Huang ha commentato il suo ritorno con una dichiarazione in cui ha espresso onore nel guidare una delle più consequenziali aziende tecnologiche del mondo all'inizio di una nuova rivoluzione industriale, sottolineando la resilienza e il supporto ricevuto durante questa crisi senza precedenti.