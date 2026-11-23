Nvidia decide il reintegro immediato di Jensen Huang dopo indagini interne. Il presidente Trump ha chiesto la riassunzione, minimizzando i legami con l'agente cinese Alice Huang.

La multinazionale americana Nvidia ha annunciato oggi la decisione immediata di reintegrare nel suo ruolo di fondatore e amministratore delegato Jensen Huang. Questa mossa correttiva avviene dopo che il Consiglio di amministrazione ha completato una valutazione preliminare basata sui pareri di consulenti legali indipendenti. L'azienda dichiara di essere fiduciosa che il ritorno del tecnico non comporti rischi per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, chiudendo così la controversia iniziale aperta dal suo licenziamento.

Il ruolo di Trump e la relazione con Huang

Donald Trump ha guidato la campagna per la riabilitazione dell'ex capo di Nvidia attraverso un breve messaggio condiviso sui suoi canali social. Il leader politico ha definito Jensen Huang una delle menti più brillanti al mondo e ha etichettato il suo allontanamento come una tragedia per l'economia e il mercato azionario americano. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato esplicitamente che nessun membro del suo governo gli ha fornito informazioni suggerendo che Alice Huang fosse un'agente dei servizi segreti cinesi durante il periodo di relazione con Jensen.

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Tuttavia, precedenti rapporti indicavano che i consiglieri di Trump avessero informata la Casa Bianca in almeno due occasioni sui legami tra la signora Huang e un'agenzia di spionaggio cinese. Nonostante queste allerte, il presidente minimizzò la situazione quando fu messo al corrente dei dettagli. La sua amministrazione monitorava attivamente i contatti di Alice Huang con il Ministero della Sicurezza di Stato cinese, pur non avendo evidenze dirette di spionaggio nei confronti dell'azienda tecnologica.

Dettagli dello scandalo Alice Huang e spionaggio

Lo scandalo è scoppiato a seguito di rivelazioni sulla presunta relazione extraconiugale tra Jensen Huang e Alice Huang, un'ex imprenditrice cinese. Secondo diverse fonti, la donna è rimasta in contatto con un funzionario della principale agenzia di spionaggio cinese per oltre un anno. Questo periodo di comunicazione irregolare si è esteso dalla primavera del 2025 fino all'autunno dello stesso anno, coprendo l'arco temporale della loro relazione personale.

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Le indagini hanno evidenziato che i contatti di Alice Huang con il servizio di intelligence cinese coincidono non solo con la sua relazione privata con il fondatore di Nvidia, ma anche con periodi in cui la sua società stava acquisendo grandi quantità di chip Nvidia avanzati. Si sospetta che questi componenti ad alte prestazioni siano stati introdotti clandestinamente in Cina, eludendo le restrizioni all'export stabilite dal governo americano. Jensen Huang aveva inizialmente descritto la relazione come una normale interazione con una cliente d'affari, negando qualsiasi legame con attività di spionaggio.

Indagini interne e nuovo Comitato per la Sicurezza

In risposta alle recenti notizie secondo cui Jensen Huang sarebbe stato bersaglio di attività di intelligence straniale, il Consiglio di amministrazione di Nvidia ha costituito un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Questo gruppo ha avviato un'indagine approfondita avvalendosi della consulenza di un legale esterno specializzato. Jensen Huang sostiene pienamente questa indagine e si è impegnato a collaborare attivamente con i procedimenti in corso.

Il Consiglio ha inoltre istituito un nuovo Comitato per la sicurezza nazionale e il controllo delle esportazioni, anch'esso formato da amministratori indipendenti. Questo organismo avrà il compito specifico di analizzare e monitorare i rischi per la sicurezza nazionale legati alle operazioni aziendali. Il comitato si avvarrà della consulenza di esperti in materia di sicurezza nazionale, i quali si affideranno a consulenti specializzati per valutazioni tecniche precise.

Conformità e prossimi passi per Nvidia

Nvidia ha avviato ufficialmente la procedura per la selezione di una nuova figura professionale chiave, il Responsabile della conformità o Chief Compliance Officer. Questo nuovo ruolo supervisionerà la conformità normativa in tutta l'azienda e riporterà direttamente al Comitato per le nomine e la governance aziendale. L'obiettivo è rafforzare i controlli interni e garantire una gestione rigorosa delle esportazioni di tecnologia critica.

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L'azienda ha ribadito che l'indagine del comitato indipendenti proseguirà fino alla sua conclusione formale. Nvidia continuerà a collaborare pienamente con le indagini e le inchieste governative in corso. La reintegrazione immediata di Jensen Huang segna un punto di svolta nella gestione della crisi, bilanciando le pressioni politiche americane con la necessità di mantenere la leadership tecnica dell'azienda nel settore dei semiconduttori globali.