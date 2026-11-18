Nvidia supera le attese con ricavi da 115,8 miliardi di dollari, confermando la propria leadership nel settore dei chip per l'intelligenza artificiale nonostante il cambio di leadership.

Nvidia Corporation ha presentato un bilancio finanziario strepitoso per il primo trimestre dell'anno, superando significativamente le aspettative degli analisti di Wall Street nonostante il recente e turbolento addio del suo fondatore. Colette Kress, nominata amministratrice delegata ad interim, ha guidato la presentazione dei risultati che hanno confermato la resilienza del colosso dei semiconduttori in un momento di transizione critica per l'azienda.

Ricavi Raddoppiati e Previsioni Ottimiste per il Mercato

Il fatturato netto registrato dal gigante tecnologico ha raggiunto la cifra record di 115,8 miliardi di dollari, una performance che rappresenta più del doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita esponenziale dimostra che la domanda di chip dedicati all'elaborazione dei dati per l'intelligenza artificiale rimane insaziabile sul mercato globale, indipendentemente dalle dinamiche interne alla governance aziendale.

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Per il trimestre successivo, Nvidia Corporation ha delineato una previsione di fatturato pari a 130 miliardi di dollari, un numero che supera ampiamente le stime consolidate dagli esperti finanziari della piazza di New York. Questa proiezionesi basa sulla continua espansione della capacità di produzione e sulla forte richiesta da parte dei grandi fornitori di servizi cloud che integrano i processori Nvidia nei propri data center.

Il titolo azionario di Nvidia Corporation ha reagito positivamente al messaggio finanziario, registrando un aumento di oltre il 4% dopo la chiusura dei mercati di Wall Street. Questo rimbalzo ha consentito all'azienda di recuperare parzialmente le ingenti perdite di valore accumulate all'inizio dello scandalo, che avevano eroso oltre 700 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato in poche settimane di forte volatilità.

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Stabilità Operativa e Conferma della Leadership Transitora

Colette Kress, assumendo il ruolo di amministratrice delegata ad interim, ha dichiarato che dal punto di vista delle operazioni quotidiane e della strategia di business, tutto prosegue secondo i piani predefiniti. Ha sottolineato che i dipendenti, i fornitori strategici e i partner tecnologici continuano a sostenere l'azienda con il medesimo impegno e professionalità di sempre, garantendo la continuità operativa essenziale per il settore della tecnologia avanzata.

Il consiglio di amministrazione di Nvidia Corporation, guidato dal presidente Harvey Jones, ha escluso categoricamente ogni possibilità di reintegrare Jensen Huang nella carica di amministratore delegato. Jones ha affermato che le dimissioni del fondatore sono state accettate all'unanimità dal board e che l'azienda intende procedere con la nuova direzione senza tornare sui propri passi, nonostante le pressioni esterne.

Jensen Huang, pur essendo formalmente uscito dalla gestione quotidiana, si è dichiarato disponibile a tornare a ricoprire il suo ruolo originario, sostenuto pubblicamente da figure influenti come Donald Trump ed Elon Musk. Tuttavia, la decisione finale rimane saldamente in mano al consiglio di amministrazione, che ha rafforzato la propria posizione di controllo sul destino strategico della società negli ultimi mesi di crisi.

Finanziamenti per i Data Center e Monitoraggio del Rischio

Un aspetto cruciale oggetto di scrutinio da parte degli investitori riguarda il meccanismo di finanziamento che Nvidia Corporation concede alle società costruttrici di enormi centri di calcolo per l'intelligenza artificiale. Questo modello aziendale permette ai clienti di acquistare i costosi chip grazie ai prestiti diretti ricevuti dallo stesso produttore, una pratica che ha generato preoccupazioni riguardo alla sostenibilità del modello di vendita e alla concentrazione del rischio finanziario.

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Secondo i dati finanziari resi noti, gli impegni finanziari totali di Nvidia Corporation verso queste società partner sono scesi da 36 a 32 miliardi di dollari. Questa riduzione indica un possibile aggiustamento nelle politiche di credito aziendale, mirato a mitigare l'esposizione al rischio nei confronti di progetti di infrastruttura ancora in fase di sviluppo o completamento.

Colette Kress ha chiarito che i nuovi finanziamenti saranno concessi solo il rispetto di determinate condizioni rigorose, tra cui la dimostrabilità della disponibilità di altre risorse economiche da parte dei clienti e la prova concreta dell'effettiva entrata in funzione dei centri di calcolo costruiti. Nonostante questi aggiustamenti procedurali, ha precisato che le regole fondamentali del modello di business non sono cambiate strutturalmente.

La stabilità finanziaria e operativa dimostrata da Nvidia Corporation negli ultimi mesi rassicura gli investitori sulle prospettive di lungo termine del settore dei semiconduttori. La capacità di generare ricavi elevati e di mantenere la quota di mercato leader, nonostante lo scandalo che ha coinvolto la figura del fondatore, sottolinea la profonda radice dell'azienda nel mercato tecnologico globale e la sua capacità di attrarre capitale per l'innovazione futura.