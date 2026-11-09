Nvidia sotto indagine: l'FBI esamina il legame tra Jensen Huang e presunta spia cinese

L'FBI indaga su Jensen Huang dopo che Trump ha rivelato un legame con una donna accusata di spionaggio. Nvidia scende del 4% e la borsa reagisce alla controversia geopolitica.

Washington, 9 novembre: Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato pubblicamente che l' FBI sta conducendo un'indagine sulla relazione personale del CEO di Nvidia, Jensen Huang, con una donna d'affari cinese identificata come presunta spia per Pechino. Questa rivelazione arriva in un momento di crescente tensione geopolitica tra Washington e la Cina, accentuando le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale legate alla tecnologia avanzata e alla proprietà intellettuale.

Indagine FBI e reazione immediata del mercato

Le azioni di Nvidia hanno chiuso in forte ribasso, con un calo superiore al 4% nel Monday, subito dopo che il consiglio di amministrazione dell'azienda aveva annunciato di aver avviato un'indagine interna per verificare se Huang fosse stato preso di mira da una operazione di intelligence straniera. Questa mossa ha lanciato un faro potente sulla futura carriera del manager sessantatreenne, considerato la figura chiave dietro la posizione dominante di Nvidia come il produttore di chip più prezioso al mondo.

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La decisione di indagare internamente è stata presa domenica, creando un'incertezza significativa sul panorama azionario. Huang ha informato i dipendenti dell'azienda di essersi comportato in modo infedele verso la moglie, pur non rivelando i dettagli specifici della relazione. Nonostante lo status di rock star mondiale goduto da Huang, specialmente in Asia dove interagisce liberamente con i fan, la sua posizione all'interno dell'azienda è stata messa in discussione dai recenti sviluppi.

Posizioni dei stakeholder e dinamiche aziendali

Jensen Huang è il quinto maggiore azionista di Nvidia con una partecipazione di circa il 3,6%, secondo i dati di LSEG, e mantiene un controllo stretto sull'azienda attraverso una struttura relativamente piatta in cui dozzine di dirigenti riferiscono direttamente a lui. A differenza di altre grandi tecnologie come Meta Platforms di Mark Zuckerberg o SpaceX di Elon Musk, Nvidia non possiede azioni a doppia classe che garantirebbero a Huang un controllo maggioritario del voto, rendendo la sua posizione più sensibile alle pressioni degli azionisti.

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Donald Trump ha dichiarato di essere rimasto meravigliato dalle accuse riguardanti Huang, uno dei suoi alleati più stretti nella Silicon Valley. Il Presidente ha affermato di aver parlato con il CEO, il quale gli avrebbe detto di non avere alcuna consapevolezza che la donna fosse una spia. Il New York Times ha riportato che Trump è stato aggiornato sulla relazione tra Huang e la donna, che avrebbe fornito informazioni al governo cinese, e che il Presidente ha scelto di non agire inizialmente su queste informazioni.

Impatto normativo e conseguenze legali

La controversia ha portato a sviluppi legali immediati. Gli azionisti di Nvidia hanno presentato una causa collettiva proposta lunedì, accusando Huang e l'azienda di aver ingannato gli investitori nascondendo i legami del CEO con una presunta agente di intelligence cinese. Questa azione legale si aggiunge alle voci secondo cui il Congresso potrebbe approvare una legislazione più severa per restringere l'accesso della Cina ai chip per l'intelligenza artificiale alla luce delle notizie sulla relazione.

Il leader democratico della Camera dei Rappresentanti, Hakeem Jeffries, ha dichiarato che il Congresso necessita di maggiori risposte e ha chiesto alla Camera di approvare un disegno di legge annuale sulla difesa che includa restrizioni sulle vendite di chip alla Cina. Allo stesso modo, la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha definito la narrativa della presunta spia cinese un'accusa infondata, una calunnia e una macchinazione, negando qualsiasi coinvolgimento.

Prospettive future e incertezze strategiche

La relazione tra Huang e Trump è stata spesso accompagnata da sviluppi politici favorevoli per Nvidia, incluso un riconoscimento pubblico quando Trump ha consegnato a Huang il più alto onore nazionale per il raggiungimento scientifico a ottobre. Tuttavia, la stessa giorno Trump ha rivelato di aver acquistato fino a 1,6 milioni di dollari in azioni Nvidia e di averne vendute per un milione durante l'estate, sollevando ulteriori domande su conflitti di interesse.

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Nonostante le pressioni, il consiglio di amministrazione di Nvidia ha espresso fiducia in Huang. Stacy Rasgon, analista di Bernstein, ha sottolineato che Nvidia non è una società ordinaria e che Jensen non è un CEO ordinario, essendo la figura centrale che definisce la strategia a lungo termine. La maggior parte degli analisti non prevede che l'indagine porti alle dimissioni del lungo servizio CEO, riconoscendo al contempo l'incertezza riguardo alla successione. La situazione rimane in evoluzione, con l'attenzione globale focalizzata sulle implicazioni per l'industria dei semiconduttori e le relazioni USA-Cina.