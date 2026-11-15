Nvidia Trimestrale e Fed: Tensioni su Tech e Tassi a Novembre 2025

Analisi della settimana chiave per Nvidia, Federal Reserve e banche centrali. Dati inflazione, utili tecnologici e segnali su tassi a dicembre 2025.

La settimana che inizia il 18 novembre 2025 rappresenta un crocevia cruciale per i mercati finanziari globali, segnato da eventi di portata storica nel settore tecnologico e dalle attese decisioni delle banche centrali. Dopo la significativa correzione verificatasi in seguito alle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, gli investitori osservano con estrema attenzione due pilastri della settimana: l'annuncio del nuovo valore di mercato di Antropica e la pubblicazione dei risultati trimestrali di Nvidia. Questi eventi, combinati con l'imminente uscita delle minute della Federal Reserve, determineranno il sentiment degli operatori sui mercati azionari e obbligazionari.

Valutazioni Tech: Antropica E Nvidia Al Centro

Il 18 novembre 2025, la startup di intelligenza artificiale Antropica renderà ufficiale il prezzo delle sue azioni, aprendo la possibilità di superare la capitalizzazione di mercato di SpaceX, detenuta da Elon Musk per 86 miliardi di dollari nello scorso giugno. Le stime indicano che Antropica potrebbe raccogliere oltre 90 miliardi di dollari, segnando un record senza precedenti nel settore. Questo evento si colloca in un contesto di alta volatilità, dove Nvidia sta per rilasciare i suoi dati trimestrali martedì a mercati chiusi, dopo aver registrato la serie di ribassi settimanali più lunga dal 2012. La capitalizzazione di Nvidia è scesa sotto i 4.000 miliardi di dollari per la prima volta da luglio 2025, rendendo il suo risultato un test decisivo per la tenuta delle valutazioni dell'intelligenza artificiale.

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Politiche Monetarie: Fed E Bce Sui Tassi

Parallelamente al fronte tecnologico, l'attenzione si concentra sulle minute della Federal Reserve in uscita il 18 novembre e sulle letture definitive dell'inflazione nell'area Euro e della produzione industriale negli Stati Uniti. Questi dati sono fondamentali per calibrare le aspettative sui possibili rialzi dei tassi di dicembre, previsti sia dalla Fed che dalla Banca Centrale Europea (Bce). I mercati danno ormai per scontato un incremento dei tassi, come testimoniato dai Treasury a dieci anni che hanno portato i rendimenti sopra il 5%. L'entità della prima stretta monetaria è attesa per la riunione dell'8-9 dicembre, con previsioni che oscillano tra 25 e 50 punti base, un dettaglio che influenzerà direttamente i costi di finanziamento globali.

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Discorsi E Impatto Macroeconomico Globale

L'alta attenzione è rivolta ai discorsi dei membri dei board delle banche centrali, in particolare a Christine Lagarde, presidente della Bce. Lagarde parlerà mercoledì a New York al DealBook Summit, replicherà giovedì a Bruxelles alla Conference on Financial Literacy e venerdì a Francoforte all'European Banking Congress. I rialzi energetici hanno spinto l'inflazione complessiva nell'area Ocse al 4,5% a settembre, riaprendo il dibattito su un possibile ulteriore aumento dei tassi nella riunione del 17 dicembre. Sul fronte macroeconomico, dopo la produzione industriale Usa del 17 novembre, Giovedì ci sarà il consueto aggiornamento settimanale sul mercato del lavoro americano, elemento chiave per capire se l'occupazione sta raffreddando. La settimana si chiuderà con le vendite al dettaglio nel Regno Unito, l'indice tedesco dei prezzi di produzione e lo stato congiunturale in Francia.

Eventi E Conferenze In Italia E Nel Mondo

Oltre ai dati economici, la scena istituzionale e aziendale è ricca di appuntamenti. A Roma, l'Università Luiss ospita il convegno "After the 2026 U.S. Midterm: The Democratic Wave and What's Next" con Romano Prodi e Pier Carlo Padoan. A Milano si apre A&F Live 2026 con Gilberto Pichetto Fratin e Andrea Orcel. A Roma si tiene inoltre il primo Forum del Bar italiano con Francesco Lollobrigida e Andrea Illy, e la presentazione del rapporto GreenItaly 2026 con Ermete Realacci. Infine, a Londra si presenta il Piano industriale Generali, mentre a Milano Saipem pubblicherà il suo trimestrale, completando un quadro di attività denso di spunti per l'economia reale.