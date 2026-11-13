Nvidia, Trump e il caos USA: il ruolo di Jensen Huang nello scandalo delle esportazioni in Cina

Jensen Huang e Howard Lutnick al centro dello scandalo Nvidia. Trump sceglie la diplomacy economica mentre Washington divide le fazioni sui chip.

La relazione tra l'amministrazione Trump e il colosso della tecnologia Nvidia è entrata in una fase critica a causa di uno scandalo legato alle esportazioni di semiconduttori verso la Cina. Al centro di questa tempesta politica si trova Jensen Huang, fondatore e amministratore delegato di Nvidia, che sta difendendo una linea aperta verso il mercato cinese. Questa posizione si scontra con la fazione più dura di Washington, che sostiene il mantenimento di restrizioni severe sulle esportazioni di microprocessori avanzati.

Il ruolo di Jensen Huang nel commercio dei chip

Jensen Huang è emerso come una figura chiave nello scontro interno alla Casa Bianca riguardo alla politica estera verso la Cina. Huang sostiene che il divieto di esportare i microprocessori più avanzati stimoli erroneamente la crescita autonoma dell'industria tecnologica cinese. Per evitare questo scenario, ha sviluppato chip specifici destinati all'export verso Pechino, cercando di mantenere attivi i canali commerciali.

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L'imprenditore ha incoraggiato attivamente Donald Trump a allentare le misure restrittive imposte durante l'amministrazione Biden. Huang si è alleato con Howard Lutnick, segretario al Commercio, definito uno dei grandi manager americani dallo stesso segretario. Questi due attori rappresentano l'ala favorevole alla deregolamentazione nel dibattito sull'intelligenza artificiale e sulla competizione tecnologica globale.

L'accusa al Dipartimento del Commercio di Howard Lutnick

Il segretario al Commercio Howard Lutnick è ora sotto il fuoco incrociato delle diverse fazioni politiche a Washington. Scott Bessent, segretario al Tesoro, ha accusato il Dipartimento del Commercio di non aver sanzionato la società singaporiana Megaspeed. Questa azienda, guidata da Alice Huang, è accusata di aver fornito alla Cina ingenti quantità di microchip aggirando le restrizioni statunitensi.

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Secondo Bessent, Lutnick avrebbe dovuto agire per applicare le sanzioni, ignorando le richieste di intervento provenienti da altri settori dell'amministrazione. Il senatore repubblicano dell'Indiana Jim Banks ha ulteriormente intensificato le critiche, accusando Lutnick di aver disobbedito agli ordini del presidente Trump. Banks sostiene che Lutnick abbia deciso arbitrariamente di non applicare le restrizioni all'esportazione dei chip, metteno a rischio la sicurezza nazionale e la politica estera.

Strategie economiche e diplomazia internazionale

Le implicazioni dello scandalo Nvidia si estendono ben oltre il settore dell'intelligenza artificiale e toccano la strategia economica globale degli Stati Uniti. Nel 2025, dopo il fallimento nel tentativo di pressioni sui dazi contro Pechino, Trump ha modificato il suo approccio diplomatico. A partire dal vertice con Xi Jinping di maggio, l'obiettivo è stabilizzare i rapporti economici attraverso discussioni periodiche su regole commerciali e investimenti reciproci.

Il leader cinese cerca di sfruttare l'opportunità di maggiore apertura per costruire relazioni a lungo termine, anche oltre il periodo della presidenza Trump. Questo sforzo mira a evitare il consolidamento di un atteggiamento ostile verso Pechino, che è cresciuto negli ultimi anni nelle istituzioni statunitensi. La Casa Bianca spera di portare avanti una rinnovata diplomazia tra le grandi potenze, posizionandosi come un presidente paciere concentrato sugli accordi economici.

Divisioni politiche e prospettive future

L'approccio diplomatico moderato di Trump non trova consenso in molte istituzioni statunitensi ed europee. La fazione favorevole all'apertura si trova attualmente sulla difensiva rispetto a chi richiede una linea più dura. Questa divisione interna complica la strada verso un eventuale "trialogo" produttivo tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin.

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Ora la strategia americana deve bilanciare le richieste di autoregolamentazione del settore Big Tech, sostenute da Huang, con le accuse di non aver applicato le leggi esistenti. Mentre i grandi nomi della tecnologia evitano nuove restrizioni, le accuse contro Lutnick potrebbero influenzare le future decisioni sul commercio di semiconduttori. La situazione rimane volatile e potrebbe definire il futuro delle relazioni economiche tra gli Stati Uniti e la Cina nei prossimi mesi.