Analisi delle sfide ambientali e sociali nelle oasi marocchine, tra la crisi idrica, i progetti solari e il ruolo centrale delle donne nella difesa del territorio e della cultura tuareg.

Le catene montuose dell'Atlante e il deserto rosso del Marocco ospitano Ouarzazate, un luogo noto come la "Hollywood del deserto" grazie alla presenza degli Atlas Studios, dove sono stati girati numerosi film storici e d'avventura. In questa regione, il fiume Draa emerge dall'Alto Atlante, scompare nelle profondità terrestri e riappare attraversando il deserto verso l'Atlantico, diventando un simbolo dei paradossi ambientali contemporanei. Nonostante la presenza di coltivazioni intensive di angurie a Zagora e della centrale solare Noor, la più grande del continente, le comunità locali affrontano sfide strutturali legate all'acqua e alla sostenibilità economica.

Progetti Energetici e Gestione delle Risorse

I grandi progetti infrastrutturali, come la diga El Mansour Eddahbi e la centrale solare, sono spesso finanziati con fondi statali e privati e sembrano essere calati dall'alto verso queste regioni semidesertiche. Le riserve della biosfera, incluse nella rete mondiale, coprono una superficie di 71.853 chilometri quadrati e ospitano 1,6 milioni di abitanti, circa il 4 per cento della popolazione marocchina. Questa densità abitativa accentua la pressione sulle risorse naturali, creando un contesto in cui l'equilibrio tra sviluppo industriale e sopravvivenza tradizionale risulta sempre più fragile e complesso da gestire.

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L'Impatto della Siccità sulle Comunità Locali

La recente siccità, durata sette anni e conclusasi solo lo scorso anno, ha messo in discussione la sostenibilità dell'agricoltura nelle oasi, minacciando i mezzi di sussistenza delle famiglie che vi vivono. A Timiderte, un'oasi situata a un centinaio di chilometri da Ouarzazate, Mohamed esprime il suo rifiuto di trasferirsi in città, preferendo rimanere per gestire una struttura turistica e partecipare ai lavori agricoli condivisi con la comunità. Questa scelta riflette un desiderio di mantenere un legame diretto con il territorio e di preservare le strutture fortificate che circondano le palme secolari, considerate patrimonio culturale unico e fondamentale per il futuro economico della zona.

Il Ruolo Strategico delle Donne nell'Agricoltura

A Fint, vicino a Ouarzazate, Fatimah ha fondato l'associazione Dar Fint per valorizzare il lavoro femminile e permettere alle donne di rimanere nell'oasi senza dover fare le comparse nei set cinematografici. Insieme ad Assdika min khair houdoud, l'associazione ha permesso a 43 donne di continuare l'agricoltura di sussistenza e di commercializzare prodotti artigianali, come le teiere e i capi cuciti, direttamente ai visitatori. La creazione di questa cooperativa ha conferito alle donne la capacità di prendere decisioni autonome e di garantire solidarietà economica, trasformando le tradizionali attività domestiche in fonti di reddito essenziali per la sopravvivenza della comunità locale.

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Proteste per la Dignità Democratica e l'Acqua

Le donne guidano da diversi anni una delle principali proteste contro le politiche ambientali imposte dall'alto, rivendicando il controllo sulle risorse idriche delle oasi. Questo movimento, avviato da sei donne con il velo bianco e uno smartphone, è durato due anni con grande caparbietà e ha evidenziato che la crisi idrica non è solo una questione tecnica, ma riguarda la dignità democratica delle popolazioni locali. Storicamente, le donne hanno sempre gestito le risorse idriche nelle oasi, e la loro opposizione alla privatizzazione dell'acqua rappresenta una difesa delle tradizioni e dei diritti fondamentali di intere generazioni di residenti rurali.

Preservazione della Cultura Tuareg a M'Hamid

Quattrocento chilometri a sud di Fint, nella città-oasi di M'Hamid el Ghizlane alle porte del deserto, Ibrahim Sbai utilizza la musica tuareg per contrastare lo spopolamento rurale e la cancellazione culturale. La rassegna musicale, iniziata nel 2009, ha ospitato artisti di fama internazionale come Bombino e il gruppo maliano Tinariwen, oltre a band algerine come Imarhan, dimostrando che la cultura tuareg trascende le frontiere coloniali. Questa iniziativa culturale mira a preservare l'identità tuareg di fronte all'avanzata del turismo di massa e alla sostituzione graduale delle tradizioni locali con modelli economici estranei alla storia della regione.