Oatzempic: La verità scientifica dietro il trend virale di TikTok

Analisi nutrizionale sulla bevanda Oatzempic, mettendo a confronto le promesse dei social media con la realtà medica e i rischi di una perdita di peso troppo rapida.

Il mondo dei social media, e in particolare TikTok, è costantemente attraversato da tendenze che promettono soluzioni miracolose per la salute e il benessere fisico.

L'ultima in voga è l'Oatzempic, una bevanda preparata con un mix di avena, acqua, limone e, in alcune varianti, l'aggiunta di semi di chia o cannella. Questo concoction è stata presentata online come un'alternativa naturale a Ozempic, un noto farmaco approvato dalla FDA per il trattamento del diabete di tipo 2 e per il controllo del peso in pazienti affetti da obesità.

La rapidità con cui questa tendenza è diventata virale risiede nella sua semplicità di preparazione e nella promessa di risultati quasi immediati, attirando chiunque cerchi una via veloce e senza complicazioni per dimagrire. Tuttavia, esperti in nutrizione avvertono che l'entusiasmo dei social spesso oscura la realtà scientifica, spingendo le persone verso rimedi casalinghi che non hanno basi mediche solide. Il paragone tra un frullato di avena e un farmaco come l'Ozempic è, dal punto di vista biochimico, completamente infondato.

Paula Valiente Solé, nutrizionista presso la Palasiet Wellness Clinic, chiarisce che non esiste alcuna somiglianza funzionale tra i due. Mentre l'Ozempic è un medicinale che agisce a livello ormonale imitando l'azione del GLP-1 per ridurre l'appetito, rallentare lo svuotamento gastrico e regolare la glicemia, l'Oatzempic fornisce semplicemente fibre solubili.

Sebbene queste fibre possano aumentare la sensazione di sazietà e dare una percezione di pienezza, non intervengono sul sistema endocrino né hanno la capacità di modulare l'assunzione di cibo in modo farmacologico. Il nome Oatzempic è dunque un'operazione di marketing virale, basata sull'associazione mentale tra l'avena e l'efficacia della perdita di peso legata al farmaco originale, ma priva di qualsiasi validità clinica.

Le promesse associate a questa bevanda sono particolarmente allarmanti, con alcuni video che suggeriscono la possibilità di perdere fino a 18 chili in soli due mesi. Violeta Kushkyan, nutrizionista della ZEM Wellness Clinic Altea, sottolinea che l'obiettivo di una perdita di peso così drastica in un arco di tempo così breve rappresenta un serio rischio per la salute.

Dimagrire in modo accelerato e non supervisionato può portare a una significativa perdita di massa muscolare, a stati di malnutrizione e a gravi squilibri ormonali. Le specialiste concordano sul fatto che non vi sia alcuna prova scientifica a sostegno di tali affermazioni, ribadendo che l'approccio ai regimi alimentari deve essere equilibrato e personalizzato. Nonostante la mancanza di poteri miracolosi per il dimagrimento, gli ingredienti che compongono l'Oatzempic possiedono proprietà salutari se inseriti in una dieta corretta.

L'avena è una fonte eccellente di fibre che favoriscono la salute intestinale e aiutano a stabilizzare i livelli di glucosio nel sangue, a patto che venga combinata con proteine e grassi sani. Per migliorarne la digeribilità, è consigliabile consumarla cotta o precedentemente ammollata, in dosi variabili tra i 20 e i 50 grammi al giorno. Un esempio di consumo ideale potrebbe essere l'abbinamento dell'avena con yogurt greco, frutti di bosco o altre fonti proteiche per rendere il pasto più completo.

Tuttavia, l'avena non è adatta a tutti; persone affette da disbiosi, SIBO o infiammazioni intestinali potrebbero riscontrare gonfiore e malessere. Anche il limone apporta benefici significativi, essendo ricco di vitamina C e composti antiossidanti che supportano il sistema immunitario e proteggono le cellule dallo stress ossidativo.

Inoltre, il limone favorisce la secrezione gastrica, la produzione di bile e può migliorare l'assorbimento del ferro di origine vegetale. Nonostante queste virtù, il suo effetto sulla perdita di peso è estremamente limitato. Gli esperti suggeriscono di utilizzarlo come condimento per insalate o infusi, ricordando che chi soffre di gastrite o reflusso dovrebbe evitarne l'uso eccessivo.

In conclusione, sebbene la miscela di avena, acqua e limone sia una scelta salutare per l'idratazione e l'apporto di vitamine, non deve essere considerata un brucia-grassi o un rimedio magico. La salute non si ottiene con una singola bevanda virale, ma attraverso un'alimentazione consapevole e un sano stile di vita





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