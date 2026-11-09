Obbligo gomme neve 2025: Date, sanzioni e regole essenziali

Scopri le date precise, le sanzioni e le norme per gomme da neve e catene in Italia. Guida completa all'obbligo stradale dal 15 novembre al 15 aprile 2027 per una guida sicura.

L'obbligo di montare gomme da neve o trasportare catene a bordo scatta ufficialmente il 15 novembre, segnando l'inizio della stagione invernale per la sicurezza stradale in Italia. Questa misura legislativa, regolamentata dal Codice della strada, rimane in vigore fino al 15 aprile 2027, imponendo agli automobilisti il rispetto di rigorosi standard di equipaggiamento per fronteggiare le avversità climatiche.

Periodo di validità e tolleranza mensile

La normativa specifica che l'obbligo entra in vigore automaticamente il 15 novembre e si estende fino al 15 aprile dell'anno successivo. Tuttavia, la legislazione prevede una finestra di tolleranza di un mese prima e uno dopo tale periodo. Questo significa che i conducenti possono montare i pneumatici invernali o le catene già dal 15 ottobre senza subire sanzioni, e mantenere l'equipaggiamento fino al 15 maggio, permettendo un cambio stagionale più flessibile e sicuro.

Also read Manovra economica: taglio Irpef e rivalutazione pensioni 2025

È fondamentale comprendere che l'obbligo non si applica in modo uniforme e automatico su tutte le carreggiate nazionali. La decisione di imporre l'uso di specifici dispositivi di aderenza dipende dalla segnalazione tramite cartelli stradali specifici. Questi pannelli, caratterizzati da una forma rotonda e colore blu con l'icona di una ruota incatenata, indicano il tratto di strada interessato. Spesso, sotto la targa principale, è presente un pannello integrativo che chiarisce se l'obbligo vale per tutto il periodo invernale o esclusivamente in presenza di condizioni meteorologiche critiche come neve o ghiaccio.

Dispositivi omologati e standard tecnici

Per essere in regola con i controlli delle forze dell'ordine, i dispositivi devono rispettare precisi standard di omologazione. Le catene montasnow devono essere certificate secondo il decreto ministeriale italiano o possedere standard europei equivalenti. Una novità importante introdotta dal 2022 riguarda le cosiddette calze da neve, che sono ufficialmente equiparate alle catene tradizionali in tutta Europa, a patto che rispettino la norma tecnica UNI EN 16662-1.

Advertisement

Gli pneumatici invernali, dal canto loro, devono essere riconoscibili tramite marcature specifiche sullo fianco. La sigla M+S (Mud+Snow) indica che il pneumatico è adatto per fango e neve, rappresentando un'autocertificazione del costruttore sulle prestazioni in tali condizioni. Tuttavia, il livello di garanzia più elevato è garantito dalla marcatura 3PMSF, che raffigura una montagna a tre picchi con una fiocco di neve al centro. Questo simbolo può essere apposto solo dopo che il pneumatico ha superato test di aderenza sulla neve rigorosi, normati da regolamenti europei specifici.

Sanzioni e impatto sulla guida

L'inosservanza dell'obbligo comporta conseguenze economiche e operative significative. Le sanzioni per chi viene sorpreso in violazione della norma variano in base alla posizione geografica. All'interno dei centri abitati, la multa oscilla tra 42 e 173 euro. Fuori dai centri abitati e soprattutto in autostrada, il costo della sanzione supera i 300 euro.

Oltre alla sanzione pecuniaria, le autorità possono disporre il fermo del veicolo fino a quando non viene dotato dei dispositivi di sicurezza necessari, come gomme invernali o catene omologate. L'obiettivo di questa normativa, chiaramente illustrato dalle autorità competenti, è tutelare la sicurezza degli automobilisti. Le condizioni meteorologiche invernali, tra cui pioggia, brina, ghiaccio e neve, rendono l'asfalto scivoloso, riducendo drasticamente il controllo dei mezzi di trasporto e aumentando il rischio di incidenti.

Esenzioni e verifiche preliminari

Non tutti i veicoli sono soggetti alle stesse restrizioni. I ciclomotori e le motociclette sono totalmente esentati dall'obbligo di montare gomme invernali o trasportare catene. Tuttavia, la legge vieta tassativamente la loro circolazione in presenza di neve o ghiaccio sulla carreggiata, oppure durante eventi nevosi attivi. Questa differenza normativa riconosce le diverse dinamiche di guida e le caratteristiche tecniche di queste due ruote rispetto alle automobili.

Advertisement

Prima dell'acquisto o del montaggio, è dovere del conducente verificare la compatibilità delle misure, dell'indice di carico e del codice di velocità dei nuovi pneumatici o delle catene. Tutti questi parametri tecnici sono indicati chiaramente nella carta di circolazione del veicolo. Assumere la responsabilità di questi controlli è essenziale per garantire la sicurezza propria e degli altri utenti della strada durante la stagione fredda.