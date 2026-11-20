Il governo propone stanziamenti record per terapie obesità e prevenzione. SIO chiede approvazione emendamenti per ridurre disuguaglianze accesso cure croniche gravi.

La Società Italiana dell'Obesità ha presentato una richiesta urgente al Parlamento italiano per l'approvazione di due emendamenti finanziari dedicati alla cura e alla prevenzione dell'obesità. Le proposte mirano a stanziare 250 milioni di euro su tre anni e 6 milioni di euro per specifici programmi di screening, affrontando la crisi dell'accesso alle terapie per i pazienti più gravi.

Finanziamenti per Terapie e Prevenzione

Un emendamento dedicato alla prevenzione destina 6 milioni di risorse economiche specifiche per finanziare programmi di screening rivolti agli adolescenti. Questa iniziativa mira a individuare precocemente i casi di sovrappeso e obesità nella fascia di età pediatrica, anticipando l'intervento prima che la condizione diventi cronica e difficile da gestire.

Also read Anthropic, da ribelli a miliardari: ecco chi sono i sette nuovi re dell’intelligenza artificiale

Parallelamente, una proposta principale prevede uno stanziamento complessivo di 250 milioni di euro da distribuire nell'arco di tre anni. Queste risorse sono destinate esclusivamente al rimborso delle terapie farmacologiche per l'obesità, rimuovendo la barriera economica che attualmente impedisce a molti cittadini di accedere a cure essenziali e continuative.

Criteri Rigidi per Accesso al Rimborso

La misura finanziaria non si applica universalmente a tutti i soggetti con obesità, ma è vincolata a criteri clinici severi e specifici. Il modello sperimentale di rimborso è riservato inizialmente ai pazienti con un indice di massa corporea pari o superiore a 40, identificato come obesità di classe III secondo la classificazione tradizionale.

Advertisement

Oltre al valore del BMI, è obbligatorio dimostrare la presenza di almeno una patologia associata diversa dal diabete. Questi requisiti devono essere valutati congiuntamente dai medici specialisti, poiché un BMI alto da solo non garantisce l'accesso automatico ai farmaci rimborsati secondo il nuovo modello.

Dichiarazioni della Società Italiana Obesità

Il presidente Silvio Buscemi ha espresso forte sostegno alle iniziative, sottolineando che l'obesità è una malattia cronica e recidivante che richiede percorsi terapeutici costanti nel tempo. La società professionale invita il legislatore a non permettere che la possibilità di curarsi dipenda dalle condizioni economiche personali o dal luogo di residenza del paziente.

Buscemi definisce il costo attuale delle terapie un ostacolo insormontabile per molte famiglie, nonostante l'efficacia clinica dei farmaci disponibili. La SIO considera questi emendamenti un primo passo concreto per ridurre le disuguaglianze nel sistema sanitario nazionale, garantendo equità nell'accesso alle cure.

Impatto Clinico e Prossimi Passi

La valutazione clinica per l'accesso al rimborso non si baserà esclusivamente sul peso corporeo, ma integrerà la storia medica completa del paziente. Questo approccio evita di usare il BMI come unico parametro, riconoscendo che la salute individuale dipende anche da altre condizioni associate e caratteristiche specifiche.

Advertisement

Non sono ancora stati resi pubblici i principi attivi specifici che rientreranno nel futuro modello di rimborso, né le modalità di priorità nell'accesso alle risorse. La Manovra 2027 includerà queste disposizioni, seguendo le norme entrate in vigore il 24 ottobre 2025 per la tutela della salute degli obesità.