Obesità: una malattia anche senza alterazioni metaboliche, il grasso viscerale è il problema

Un nuovo studio svela che l'obesità è una malattia a sé, indipendentemente dai parametri metabolici. Il grasso viscerale è il principale responsabile dei rischi per la salute, aumentando il pericolo di malattie cardiovascolari e metaboliche, anche in assenza di altre complicanze. L'impatto sull'infanzia è allarmante.

Fino a non molto tempo fa, l' obesità veniva spesso considerata non una malattia intrinseca, ma piuttosto una condizione valutabile in base a indicatori metabolici e pressori. Individui obesi con parametri apparentemente normali erano visti sotto una luce diversa.

Tuttavia, la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, e le conclusioni sono cambiate radicalmente.<\/p>

Oggi, l'obesità è riconosciuta come una malattia a sé stante, indipendentemente dai valori di pressione, colesterolo o glicemia, che possono rientrare nei limiti della normalità. È soprattutto il grasso viscerale, metabolicamente attivo, a giocare un ruolo cruciale, aumentando significativamente il rischio di patologie gravi. Questo tipo di grasso incrementa le probabilità di insufficienza cardiaca del 69% nelle donne e del 63% negli uomini, oltre a triplicare il rischio di malattie epatiche gravi come la Masld e la Mash, strettamente legate ai disturbi metabolici.<\/p>

Lo studio, condotto da ricercatori dell'Imperial College di Londra, in collaborazione con studiosi di Australia e Stati Uniti e pubblicato sull'American Journal of Preventive Cardiology, parte da un'analisi preoccupante: l'obesità, definita metabolicamente sana, riguarda oltre 300 milioni di persone nel mondo, circa un terzo della popolazione obesa globale. Questo ampio gruppo, però, non può essere considerato in buona salute. Silvio Buscemi, presidente della Società Italiana di Obesità (SIO), sottolinea come l'obesità, anche in presenza di parametri metabolici impeccabili, aumenti drasticamente il rischio di malattie gravi rispetto a chi mantiene un peso nella norma.<\/p>

Lo studio si basa sui dati della UK Biobank, che ha monitorato oltre 157.000 persone, con un'età media di 56,5 anni, di cui il 55,6% donne, escludendo individui sottopeso e con malattie cardiovascolari pregresse. I partecipanti sono stati classificati in base all'indice di massa corporea (BMI) in normopeso, sovrappeso e obesi, e in base alla presenza o assenza di anomalie metaboliche come ipertensione, diabete o dislipidemia. Il follow-up, durato circa 13 anni, ha rivelato risultati allarmanti.<\/p>

I risultati dello studio evidenziano che gli individui obesi, anche in assenza di complicanze metaboliche evidenti, presentano un rischio significativamente maggiore di sviluppare malattie cardiovascolari aterosclerotiche, con un incremento del 46% negli uomini e del 34% nelle donne. Il rischio di insufficienza cardiaca risulta ancora più elevato, con un aumento del 63% per gli uomini e del 69% per le donne. Il presidente Buscemi sottolinea l'aumento del rischio di steatosi epatica associata a disfunzione metabolica, con un aumento del 137% negli uomini e del 344% nelle donne.<\/p>

Anche in assenza di malattie metaboliche evidenti, il rischio di morte per qualsiasi causa aumenta del 36% negli uomini e del 27% nelle donne. L'impatto dell'obesità è ancora più drammatico quando si aggiungono ipertensione, diabete o dislipidemia, con un raddoppio dei tassi di eventi negativi. Il rischio segue un gradiente preciso: l'aumento del peso, passando dall'obesità di classe I alla III, si associa a un accumulo di disturbi metabolici e a un incremento delle probabilità di ospedalizzazione per infarto, ictus o insufficienza renale.<\/p>

Le differenze di genere sono evidenti, con un impatto dell'obesità più aggressivo nelle donne. La circonferenza vita, in particolare, si rivela un indicatore cruciale, con rischi significativamente più alti anche nelle donne normopeso con una circonferenza vita superiore agli 88 cm. Il tessuto adiposo rilascia sostanze infiammatorie, come la proteina C-reattiva, che può mediare fino al 48% del rischio di malattie cardiovascolari nelle donne 'sane ma obese'.<\/p>

L'obesità pediatrica, anche senza tratti metabolici evidenti, eleva il rischio cardiometabolico già nell'infanzia, come dimostrato da uno studio del Karolinska Institutet di Stoccolma, che evidenzia un aumento del rischio di diabete di tipo 2 e ipertensione nei bambini obesi anche se inizialmente definiti sani.<\/p>





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