Occhi in fiamme in primavera: non solo pollini. Inquinamento e fumo peggiorano l'allergia oculare.

La congiuntivite allergica primaverile è aggravata da inquinamento atmosferico e fumo, secondo una revisione pubblicata sulla rivista Life. Oltre ai pollini, particolato, ossidi di azoto e ozono interagiscono sinergicamente, aumentando il rischio. Si consiglia di consultare un oculista ed evitare rimedi fai-da-te.

La primavera porta con sé non solo la fioritura rigogliosa e il risveglio della natura, ma anche una serie di insidie per la salute dei nostri occhi. Sebbene i pollini siano universalmente riconosciuti come i principali colpevoli della congiuntivite allergica stagionale, una recente revisione sistematica pubblicata sulla prestigiosa rivista Life getta nuova luce sulla questione, evidenziando il ruolo determinante di altri fattori ambientali nel peggiorare la condizione oculare. L'Associazione Italiana Medici Oculisti (AIMO) sottolinea l'importanza di questi risultati, che mettono in correlazione diretta l'esposizione all'inquinamento atmosferico e al fumo con l'aumento dei disturbi allergici oculari.

La meticolosa revisione, che ha analizzato 29 studi condotti su un campione considerevole di oltre 3 milioni di visite ambulatoriali per congiuntivite allergica, giunge a una conclusione significativa: pollini e inquinanti ambientali non agiscono isolatamente, ma sembrano interagire in modo sinergico, potenziando gli effetti negativi sulla superficie oculare. Tra gli agenti inquinanti identificati come principali responsabili figurano il particolato atmosferico, gli ossidi di azoto e l'ozono. Quest'ultimo, in particolare, è stato associato a un incremento dell'8% delle visite ambulatoriali per congiuntivite allergica, dimostrando la sua capacità di scatenare reazioni infiammatorie. Ancora più preoccupante è l'associazione tra l'esposizione alle polveri sottili, note come PM 2.5, e un rischio quasi esponenziale di sviluppare congiuntivite allergica, con un aumento del rischio fino a 9 volte superiore.

Alessandra Balestrazzi, presidente AIMO, pone l'accento anche sull'impatto del fumo di tabacco, sia esso tradizionale o elettronico. Il fumo di sigaretta tradizionale agisce negativamente sulla superficie oculare, provocando sintomi quali prurito intenso, arrossamento marcato e una generale sensazione di irritazione, che possono evolvere fino a una vera e propria cherato-congiuntivite allergica. Un pericolo, forse meno conosciuto ma altrettanto insidioso, proviene dalle sigarette elettroniche: le aldeidi e i radicali liberi che esse rilasciano possono compromettere seriamente la stabilità del film lacrimale, quella preziosa barriera protettiva che riveste l'occhio, e infiammare le delicate cellule superficiali della cornea.

I sintomi più comuni di queste allergie oculari includono rossore diffuso, gonfiore palpebrale, prurito insopportabile, ma anche bruciore, lacrimazione eccessiva e una fastidiosa sensibilità alla luce. Di fronte a tali manifestazioni, la dottoressa Balestrazzi raccomanda con forza di non ricorrere all'automedicazione con colliri antibiotici o cortisonici, pratiche che rischiano di peggiorare la situazione o mascherare i sintomi reali, ma di rivolgersi tempestivamente a uno specialista oculista. Particolare attenzione deve essere rivolta ai portatori di lenti a contatto, le cui superfici possono attrarre e trattenere agenti irritanti, e ai bambini, la cui delicata fisiologia oculare è più suscettibile agli insulti ambientali.

Per gestire al meglio questi disturbi, gli oculisti forniscono cinque preziosi consigli: evitare di strofinare gli occhi, poiché questo gesto aggrava l'infiammazione e può causare microlesioni; indossare occhiali da sole avvolgenti, che fungono da barriera fisica contro pollini e particelle inquinanti; ridurre il tempo trascorso all'aperto durante i picchi di concentrazione pollinica; avere sempre a disposizione colliri a base di sostituti lacrimali arricchiti con sostanze antinfiammatorie o colliri antistaminici specifici; e, infine, bandire ogni forma di fai-da-te con rimedi improvvisati, che possono rivelarsi inefficaci o addirittura dannosi. La cura e la prevenzione degli occhi in primavera richiedono dunque un approccio informato e consapevole, che tenga conto di tutti i fattori ambientali in gioco.





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