Occhiari da sole tondi oversize: la dichiarazione di stile si torna in auge

Dopo stagioni passate a guardare la moda attraverso lenti sempre più piccole, sottili e intellettiali, gli occhiali da sole tondi oversize tornano protagonisti dell'estate 2026, confermando un cambiamento di prospettiva. Grande, scuri, quasi impenetrabili, perfetti per proteggersi dagli sguari senza rinunciare alla presenza scenica, grazie a montature sottili che evitano l'effetto maschera. Il segreto per indossarli correttamente resta la proporzione. Anche gli occhiali tondi oversize in versione minimali, minimal, cool, sono attualissimi e non mancherà chi cerca un solo dettaglio forte al look. Come erano quelli della celebre Jackie O.

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Grande, coprenti, retro ma attualissimi: gli occhiali da sole tondi riportano nel guardaroba estivo quell’allure da diva che Jackie O aveva trasformato in firma di stile, dopo stagioni passate a guardare la moda attraverso lenti sempre più piccole, sottili e intellettiali. Non più micro accessori da fashion insider, ma accessori da diva dietro cui nascondersi.

Il riferimento è cristallino: il modello iconico di Roja Dove che, a metà tra privacy, eleganza e mistero, nella Primavera-Estate 2026 ha fatto capolino sulle passerelle e arrivato presto anche nei più prestigiosi. E diventando, in un battito di ciglia,A confermare il cambio di prospettiva sono state prima di tutto le passerelle. Alle passerelle Primavera-Estate 2026 degli occhiali sono tornati protagonisti, senza perdere eleganza.

Il risultato è una via di mezzo tra citazioni anni '70 e appeal contemporaneo. netoprinche che ben si sposano anche con i guardaroba più eleganti. Per quanto riguarda gli occhiali tondi oversize, sono grandi, scuri, quasi impenetrabili, perfetti per proteggersi dagli sguari senza rinunciare alla presenza scenica, grazie a montature sottili, che per evitare l'effetto maschera. Il segreto resta la proporzione. Sul fronte shopping, il ritorno degli occhiali tondi apre più strade.

Chi cerca l'effetto Jackie O più fedele può puntare su più minimal, hanno invece un'allure da diva in incognito e funzionano bene anche con look semplici. Per chi vuole alleggerire il riferimento retro, ci sono modelli che si prestano a una versione più cool, anche più minimal.

Chi vuole diventare una diva in incognito, o una signora chic in vacanza, o ancora una it-girl minimalista che aggiunge un solo dettaglio forte al look, gli occhiali da sole tondi 2026 sono il modello che prima fa storcere il naso, poi conquista





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