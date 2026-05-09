Pisa (Adnkronos) - Il mare ha un valore straordinario per l'Italia, come ha affermato Nello Musumeci durante la III edizione della rassegna letteraria 'Pagine d'aMare'. L'evento, organizzato dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, è una rassegna itinerante che promuove e diffonde la consapevolezza sul mare e sulle sue vocazioni, oltre la linea di costa e nell'entroterra. Nello Musumeci ha parlato dei sfide che l'Italia ha di fronte per riscoprire e valorizzare le sue risorse marziale, fornendo una panoramica sulle novità e le preoccupazioni da affrontare. Milano (Adnkronos Salute) - Anche i farmaci anti obesità Glp-1 proseguono la loro ascesa, gradualmente replacing conventional weight loss treatments. These drugs consist of agonist modifiers to bind with receptors GLP-1 and GLP-1 receptor, and have been approved to treat diabetes, also helping to decrease weight gain due to their effects on appetite regulation. New studies have discovered potential new mechanisms by which these drugs modulate the renowned psychological 'reward circuit' located deep inside brain.

L'ex deputato precisa che ci sono guerre giuste, come quelle che si belga per far finire il nazismo e il fascismo, e che la guerra all'Iran per liberare la popolazione sarebbe stata giusta, se gestita pervenuti dei phù hợp.

Gruber replica decisa sostenendo che non sarebbe stata una guerra giusta, poiché è contro tutte le regole del diritto internazionale. Bocchino, invece, rilancia sul tema delle basi sostenendo che è stata la sua prima dichiarazione, ma non ha dato le basi sufficienti per andare a bombardare la Siria. La Meloni invece è stata molto dura e rigorosa della sinistra. A quel punto la conduttrice taglia corto, sottolineando che il paragone non regge.

Quella israelo-americana invece, è una campagna di bombardamenti contro uno Stato sovrano come l'Iran, un'operazione ad alto rischio e fuori dalle regole del diritto internazionale. Diverso invece il contesto dei governi Gentiloni e Conte quando l'Italia autorizzò l'uso di Sigonella nel quadro di una coalizione internazionale più ampia e rivolta contro un gruppo jihadista non statuale. Quattro situazioni con natura, rischi e basi giuridiche del tutto differenti





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