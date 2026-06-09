Oceani malati, la salute del pianeta a rischio: Pfas, antibiotico-resistenza e microplastiche diffuse globalmente

I risultati del progetto SeA-Care presentati all'ISS rivelano l'inquinamento ubiquitario dei mari: Pfas, microplastiche e batteri resistenti agli antibiotici minacciano gli ecosistemi marini e la salute umana attraverso la catena alimentare. Un appello per un'azione internazionale integrata.

Le acque di ogni angolo del pianeta, dalle gelide Svalbard al Mar Rosso, dalle coste sudamericane al Pacifico e al Mediterraneo, sono gravemente inquinati. In tutti i mari e oceani sono state rinvenute microplastiche, sostanze chimiche persistenti come i Pfas , batteri resistenti agli antibiotici e persino tracce del virus Sars-Cov-2.

Questo stato di malattia degli oceani ha conseguenze dirette sulla salute umana. Gli oceani infatti assorbono il 90% del calore in eccesso, agendo come un cruciale scudo climatico, e rappresentano una "farmacia blu" da cui derivano molti farmaci. L'inquinamento marino ritorna all'uomo attraverso il cibo: aumenta il rischio di tumori, malattie epatiche, riduzione della fertilità e aggravamento dell'antibiotico resistenza, che in Italia provoca 12mila morti l'anno.

Questi allarmanti dati sono stati presentati ieri all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) in occasione del primo Forum internazionale sugli oceani, frutto di due anni e 91mila miglia di navigazione in tutto il mondo. Le rilevazioni, condotte con un metodo uniforme di analisi nell'ambito del progetto "SeA-Care" ideato dal direttore generale dell'ISS Andrea Piccioli, hanno coinvolto esperti dell'istituto e personale della Marina Militare.

Piccioli ha sottolineato che "ciò che immettiamo nell'ambiente non scompare: l'oceano lo restituisce all'uomo" e che non esistono confini: l'impatto dell'uomo si propaga in un sistema globale interconnesso, facendo sì che inquinamento e fattori di rischio ritornino attraverso acqua, cibo e clima. Studiare il mare in profondità serve a raccogliere prove per proteggere le generazioni future. Le analisi hanno confermato la diffusione planetaria dei Pfas, i cosiddetti "forever chemicals".

Queste sostanze, utilizzate in migliaia di processi industriali e prodotti di consumo, persistono nell'ambiente per decenni. Giunte in mare tramite fiumi, scarichi industriali e depuratori, si accumulano negli organismi acquatici e risalgono la catena alimentare fino ai nostri piatti. Pesci, molluschi e crostacei sono principali veicoli di esposione. La scienza associa alte concentrazioni di Pfas a danni epatici, alterazioni tiroidee, aumento del colesterolo, riduzione della fertilità, indebolimento immunitario e maggior rischio di tumori, in particolare renali e testicolari.

Per l'ambiente, questi contaminanti compromettono la riproduzione marina, alterano il sistema endocrino e riducono le difese immunitarie degli animali. Un secondo grave fenomeno è la diffusione di geni di resistenza agli antibiotici. Gli oceani ricevono reflui urbani, scarichi ospedalieri, residui da allevamenti intensivi e scarti farmaceutici, diventando un immenso serbatoio di antibiotico-resistenza.organismi filtratori come cozze e ostriche accumulano questi microrganismi e sono sentinelle ambientali.

Per l'uomo il rischio non è tanto contrarre infezioni dirette in mare, quanto favorire la circolazione di batteri sempre più difficili da curare. Gli esperti temono che gli oceani possano trasformarsi in una gigantesca banca genetica delle resistenze, diffondendo geni a livello globale attraverso correnti e scambi tra specie. Dal Forum è emersa la necessità di un'agenda internazionale per salvaguardare oceani e salute umana, evidenziando l'urgente interdipendenza tra i due ecosistemi





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