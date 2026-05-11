Oceanwide Expeditions: Capitano ringrazia passeggeri e equipaggio dopo immersione di Hantavirus

Una nave da crociera della Oceanwide Expeditions è stata colpita da un focolaio di Hantavirus, con gravi conseguenze per la salute dei passeggeri. Dopo diverse polemiche sul modo superiore della compagnia e del capitano di gestire la situazione e il ritorno a Tenerife della nave, il capitano ringrazia i passeggeri e gli equipaggi per la pazienza e la disciplina mostrata.
Milano, 11 mag. (askanews) - "Ho deciso di cogliere l'occasione per ringraziare ogni singolo ospite e membro dell'equipaggio a bordo. Le ultime settimane sono state estremamente difficili per tutti noi, come sicuramente saprete".
Parlando è Jan Dobrogowski, il capitano della Mv Hondius, nave da crociera della Oceanwide Expeditions, sulle cui è scoppiato un focolaio di Hantavirus. Nel video, diffuso dalla stessa compagnia di navigazione, il capitano ringrazia passeggeri ed equipaggio per la "pazienza, la vostra disciplina e anche la vostra gentilezza". Un messaggio che arriva dopo diverse polemiche che hanno investito la compagnia e il capitano stesso per come è stata gestita la situazione soprattutto nei momenti iniziali.
In un video diffuso da un passeggero Dobrogowski annuncia a tutta la nave la morte della prima vittima, l'11 aprile, parlando di "cause naturali" e aggiungendo che non era contagiosa. Diversi passeggeri hanno polemizzato per la decisione di far continuare la vita sulla nave come prima, con sale comuni aperte e pasti a buffet.
La compagnia della nave si è difesa dalle accuse sottolineando che il primo test in cui è stato stabilito che si poteva trattare di Hantavirus risale al 2 maggio. Il capitano e gli altri membri dell'equipaggio, in tutto 32 persone, non verranno sbarcate dalla nave al momento attraccata al porto di Tenerife, ma torneranno via mare nei Paesi Bassi
Vacanza Nave Da Crociera Oceanwide Expeditions Hantavirus Grave Conseguenze
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Nave con rischio hantavirus alle Canarie: evacuazione a TenerifeUna nave della Oceanwide Expeditions è arrivata a Tenerife per l'evacuazione di passeggeri asintomatici a rischio hantavirus. L'operazione, coordinata con l'OMS, prevede lo sbarco tramite piccole imbarcazioni per garantire la sicurezza della popolazione locale.
Read more »
L'incubo della crociera MV Hondius: il viaggio della paura segnato dall'HantavirusUna lussuosa crociera partita dall'Argentina si trasforma in un dramma sanitario a causa di un focolaio di Hantavirus, portando a sbarchi d'emergenza a Tenerife e quarantene internazionali.
Read more »
Nuovi casi di hantavirus in Italia, Francia e Stati Uniti: ulteriori dettagliIl ministero americano ha comunicato che uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall'hantavirus è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr. Uno dei passeggeri presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr. Una francese è risultata positiva all'hantavirus, mentre un cittadino britannico residente negli Stati Uniti è positivo all'hantavirus. Si tratta del primo caso di hantavirus in Francia.
Read more »
Hantavirus, il capitano della nave: 'Settimane durissime, la mia responsabilità non finisce qui'Jan Dobrogowski, capitano della Mv Hondius, della compagnia Oceanwide, colpita da un focolaio di hantavi…
Read more »