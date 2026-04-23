OCSE: Italia, deficit in calo ma debito elevato e sfide future

L'OCSE prevede una riduzione del deficit italiano nel 2025, ma avverte sulla necessità di riforme strutturali per contenere il debito pubblico e affrontare le sfide economiche globali, tra cui la crisi energetica e le tensioni geopolitiche.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ( OCSE ) ha pubblicato un'analisi economica sull' Italia , evidenziando progressi nella riduzione del deficit di bilancio, previsto a poco più del 3% nel 2025, e il ritorno al surplus primario.

Si registra anche un calo dello spread e la possibilità di un miglioramento del rating da parte delle agenzie. Tuttavia, l'OCSE sottolinea che il debito pubblico italiano, che supera il 137% del PIL, continuerebbe a crescere nell'attuale contesto di entrate e uscite. Per mantenere la traiettoria di bilancio concordata con l'Unione Europea, saranno necessarie significative correzioni di bilancio e riforme strutturali in materia di spesa e tassazione.

L'OCSE avverte che l'aggiustamento di bilancio sarà impegnativo, soprattutto a causa dell'aumento delle spese per la difesa e delle potenziali sfide derivanti dal conflitto in Medio Oriente, previsto per il 2026. Lo shock energetico causato dalla guerra continua a pesare sulla crescita economica, rallentando consumi, investimenti e produzione.

Le stime di crescita per il 2026 e il 2027 sono state riviste al ribasso allo 0,4% e 0,6% rispettivamente, con rischi significativi orientati al ribasso a causa delle tensioni geopolitiche, commerciali e degli shock energetici. Nonostante ciò, l'OCSE riconosce che, data l'incertezza internazionale, una variazione positiva non è da escludere. L'OCSE evidenzia il ruolo positivo degli investimenti, trainati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dai bonus fiscali, nel sostenere l'attività economica italiana.

L'organizzazione raccomanda una strategia complessiva e selettiva che prosegua la spinta del PNRR e si basi sul piano strutturale di bilancio concordato con l'UE, intervenendo su fisco, velocizzazione della giustizia, pubblica amministrazione e partecipazione al mercato del lavoro. In uno scenario di guerra prolungata, l'OCSE prevede una possibile recessione nel 2027, con un impatto negativo sul PIL del -0,2 punti nel 2026 e del -0,8 punti nel 2027.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giorgetti, ha commentato che, se le stime dell'OCSE saranno confermate, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione europea nel 2027. Stefano Scarpetta, capo economista dell'OCSE, ha sottolineato la necessità di completare gli investimenti del PNRR e di mantenere il risanamento dei conti pubblici.

In caso di ulteriore peggioramento della crisi energetica, suggerisce di concentrarsi su misure a sostegno delle famiglie a basso reddito e dei settori produttivi più colpiti, come l'agricoltura e i trasporti, piuttosto che su misure generalizzate. Scarpetta ha inoltre riconosciuto la possibilità di discussioni a livello europeo su eventuali scostamenti, ma ha ribadito l'importanza di mantenere la traiettoria di riduzione del deficit.

L'analisi dell'OCSE rivela che, alla fine del 2025, i salari reali in Italia erano ancora inferiori ai livelli del 2019, indicando una perdita di potere d'acquisto che colloca il Paese tra gli ultimi in termini di crescita delle retribuzioni tra i Paesi OCSE. Questa situazione colpisce in particolare i giovani, i cui salari reali sono rimasti al di sotto dei livelli del 1990.

Le prospettive di crescita futura dei salari sono incerte, a causa del rallentamento della crescita dell'occupazione e della copertura limitata dei lavoratori da parte dei contratti collettivi. Scarpetta ha spiegato che la stagnazione dei salari in Italia è legata alla scarsa crescita della produttività del lavoro.

L'OCSE evidenzia anche l'elevata percentuale di giovani tra i 20 e i 24 anni che rientrano nella categoria 'Neet' (senza occupazione, educazione o formazione professionale), superando il 15% e posizionandosi tra i livelli più alti dei 30 Paesi OCSE, sebbene sia stato registrato un miglioramento significativo rispetto al passato. Il tasso di occupazione per la fascia d'età 20-24 è il più basso dell'OCSE dopo la Grecia.

L'organizzazione sottolinea la necessità di aumentare i finanziamenti all'università, che sono tra i più bassi dei Paesi OCSE, e di rafforzare gli incentivi per garantire che i laureati siano pronti per il mercato del lavoro. Infine, l'OCSE rileva la persistenza di ampi deficit nella riscossione delle entrate, nonostante i progressi compiuti





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