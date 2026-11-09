Ocupazioni scolastiche a Roma e Tivoli: gli studenti contestano le direzioni e il riarmo

Gli studenti di Montale, Enriques e Anco Marzio occupano le scuole contro la gestione autoritaria e per la pace. Sciopero generale del 20 novembre.

Gli studenti delle scuole secondarie di Roma e del Lazio hanno intensificato le loro azioni di protesta occupando gli istituti scolastici Montale, Enriques e Anco Marzio nella mattinata del 9 novembre 2026. Questo movimento, coordinato dalla Rete degli studenti medi, mira a denunciare ciò che definiscono pratiche amministrative arbitrarie e a opporsi apertamente al riarmo militare e alla guerra. L'obiettivo principale di questa ondata di attivismo è garantire migliori condizioni di salute mentale per i giovani e promuovere un'edilizia scolastica sicura e funzionale, lontano da logiche che gli studenti percepiscono come oppressive e distanti dai loro bisogni reali.

Le motivazioni dell'occupazione nelle scuole

La protesta è esplosa dopo che gli studenti del Montale hanno annunciato l'occupazione attraverso una nota diffusa sui social network, descrivendo la dirigenza scolastica come un sistema autoritario basato sulla paura, l'abuso di potere e le minacce. Gli studenti del Sant'Agnese di Tivoli hanno inoltre riportato gravi violazioni della privacy, tra cui l'apertura delle porte dei bagni senza preavviso da parte del personale per verificare eventuali infrazioni, un'azione che hanno definito profondamente invasiva e contraria alla dignità degli studenti. Queste accuse riflettono un clima di tensione crescentee tra il corpo studentesco e le amministrazioni, alimentato dalla percezione di una mancanza di ascolto e rispetto reciproco.

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Un altro punto cruciale della contestazione riguarda alcune attività di orientamento proposte dagli istituti, accusate di promuovere collaborazioni con aziende belliche e forze dell'ordine. Gli studenti ritengono che tali partnership siano in contrasto con i valori di pace e convivenza civile che dovrebbero essere insegnati nelle scuole. L'incontro di un rappresentante politico del VII Municipio, giunto al presidio del Montale per esprimere solidarietà agli studenti, ha ulteriormente acceso le polemiche, attirando l'attenzione dei media locali e dimostrando come la questione sia diventata un tema di dibattito pubblico significativo nella capitale.

Reazioni istituzionali e posizioni contrastanti

Le reazioni da parte delle istituzioni e del corpo dirigente scolastico sono state nette e contrapposte. Il consigliere capitolino Antonio De Santis, che rappresenta il partito Azione, ha espresso una stretta vicinanza al preside Francesco Rossi, invitando esplicitamente le parti a un confronto costruttivo. De Santis ha invocato la necessità di ascoltare la dirigenza scolastica, sottolineando l'importanza di mantenere l'ordine e il rispetto delle regole all'interno degli istituti. Questa posizione si scontra frontalmente con le accuse di repressione e autoritarismo lanciate dagli studenti, creando un divario interpretativo sulla gestione della disciplina e della sicurezza nelle scuole.

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Parallelamente, la situazione ha toccato anche l'istituto Anco Marzio di Ostia, che è stato menzionato nel contesto più ampio delle proteste. Un dettaglio particolare riguarda un rappresentante politico legato all'istituto, arrestato lo scorso 29 ottobre in Cisgiordania ed espulso da Israele, un evento che ha aggiunto un velo di complessità geopolitica alla protesta locale. Questa connessione internazionale ha attirato l'attenzione sui legami tra le dinamiche scolastiche locali e le tensioni globali, con gli studenti che utilizzano la piattaforma scolastica per manifestare il loro dissenso verso le politiche estere e militari.

Prospettive future e invito allo sciopero

In tutte e tre le proteste, sostenute attivamente dalla Rete degli studenti medi, è stato rilanciato l'invito a partecipare allo sciopero generale convocato dalla Cgil per il 20 novembre. Gli studenti hanno dichiarato apertamente che il 20 novembre torneranno in piazza per intensificare la loro pressione sulle istituzioni e sulla società civile. Questo step rappresenta una escalation nelle loro richieste, passando dall'occupazione degli spazi scolastici alla mobilitazione di massa, con l'obiettivo di rendere visibile e insostenibile la situazione di stallo attuale.

Le aspettative degli studenti sono elevate e mirano a ottenere risposte concrete sulle loro rivendicazioni, che spaziano dalla salute mentale alla sicurezza edilizia, fino alla critica delle partnership con enti militari. La scelta di coordinare le azioni con una grande organizzazione sindacale come la Cgil conferisce alla protesta una maggiore rilevanza istituzionale e mediatica. Gli analisti politici osservano con attenzione come questa generazione di studenti sappia utilizzare strumenti tradizionali e digitali per amplificare la propria voce, cercando di imporre un dibattito pubblico che vada oltre le mura scolastiche e tocci temi di rilevanza nazionale come la pace e i diritti dei giovani.