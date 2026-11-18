Gli attacchi russi su Odessa hanno ucciso 4 persone e ferito 7. Danni a residenze e scuole nel cuore della città portuale ucraina sul Mar Nero. Dettagli sui colli.

Le forze armate russe hanno lanciato una serie di attacchi missilistici sul centro della città portuale di Odessa, situata sul Mar Nero, il mercoledì 18 novembre. Questi eventi bellici hanno provocato la morte di quattro persone e il ferimento di almeno altre sette. I danni materiali si sono estesi a edifici residenziali, locali commerciali e infrastrutture educative nel cuore della città.

Dettaglio degli attacchi missilistici su Odessa

Gli attacchi sono stati condotti in tre ondate distinte, come confermato dai funzionari regionali che hanno fornito i aggiornamenti tramite la piattaforma Telegram. La violenza del fenomeno ha causato la rottura delle finestre in numerosi edifici residenziali, oltre che in caffetterie e negozi presenti nella zona interessata.

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Oltre alle vetture incendiate e ad altri veicoli danneggiati, un secondo sciame di colpi ha colpito specificamente un palazzo abitativo e un istituto scolastico. La precisione e la ripetitività dei colpi hanno evidenziato la gravità dell'operazione militare condotta dalle truppe russe contro le infrastrutture civili.

Posizioni e dichiarazioni delle autorità locali

Oleh Kiper, governatore della regione, ha utilizzato il canale Telegram per dettagliare l'entità delle vittime e i danni collaterali alla proprietà privata. Le sue dichiarazioni evidenziano la preoccupazione per la sicurezza degli abitanti del centro urbano e l'impatto diretto sulla vita quotidiana dei cittadini.

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Dall'altro lato, Serhiy Lysak, a capo dell'amministrazione militare della città, ha fornito informazioni specifiche sui punti di impatto. Ha sottolineato che il secondo attacco ha danneggiato un edificio residenziale e un istituto scolastico, ponendo l'accento sulla vulnerabilità delle strutture dedicate all'istruzione e all'abitazione.

Impatto reale e sviluppo della crisi a Odessa

La situazione a Odessa rimane critica, con la popolazione locale che deve fare i conti con la minaccia costante di attacchi aerei. Le autorità locali stanno cercando di valutare i danni e di garantire la sicurezza della popolazione, cercando di limitare i possibili ulteriori colpi.

Le conseguenze di questi eventi si estendono oltre la sfera immediata delle vittime, toccando la stabilità economica e sociale della città. I danni agli istituti scolastici e alle abitazioni rappresentano una sfida significativa per le autorità locali nella ricostruzione e nel mantenimento dei servizi essenziali.

Con il proseguire del conflitto, la comunità internazionale segue con attenzione gli sviluppi della situazione. Le azioni condotte da Odessa sono solo una parte di un conflitto più ampio che continua a generare instabilità nella regione del Mar Nero.