Off Campus: La nuova serie targata Prime Video sulle amanti del hockey

La serie tratta dai romanzi di Elle Kennedy, tanto amati da BookTok, segue le vite e gli amori di una squadra di hockey d'élite nella fittizia Briar University. Con una prima stagione di otto episodi e una seconda stagione già in arrivo, Off Campus promette avventure intrattiene e un'esperienza visuale coinvolgente con la definizione in alta definizione e l'audio surround.

Off Campus , l'ultima serie targata Prime Video , parla di drammi nella vita d'amore moderna a bordo di una squadra d'hockey d'élite nella fittizia Briar University.

La prima stagione segue il capitano della squadra, Garrett, in un'intricata "finta relazione" con Hannah, una musicista calma. La serie, fedele alla scrittura sex-positive di Elle Kennedy, rivela la connessione tra Hannah e Garret a livello fisico e emotivo, mostrando momenti piccanti e intesi. Tutti gli episodi della prima stagione escono oggi, 13 Maggio, su Prime Video





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