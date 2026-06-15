Offerta UniCredit su Commerzbank: adesioni confermate e esposizione potenziale oltre il 55% del capitale

Offerta pubblica di acquisto UniCredit su Commerzbank, adesioni sostanzialmente invariata durante il penultimo giorno prima dei tempi supplementari. L'esposizione potenziale supera il 55% del capitale e il 57% dei diritti di voto. Analisi delle quote detenute, degli obiettivi raggiunti e delle prospettive future.

L' offerta pubblica di acquisto ( Ops ) lanciata da UniCredit su Commerzbank ha registrato sostanziali conferme nelle adesioni durante il penultimo giorno del periodo di offerta, prima dell'inizio delle due settimane di 'tempi supplementari' previste dalla normativa tedesca.

Secondo gli ultimi dati disponibili, le azioni consegnate corrispondono all'11,91% del capitale sociale di Commerzbank, rispetto all'11,86% del venerdì precedente, mentre la quota dei diritti di voto sale al 12,42% considerando le azioni proprie detenute dalla banca tedesca, rispetto al 12,37%. Le altre esposizioni rimangono invariate: a fronte del 26,77% del capitale già detenuto (27,93% dei diritti di voto), si aggiungono il 3,22% (3,36% dei diritti di voto) tramite derivati regolabili con consegna fisica e il 13,19% (13,76% dei diritti di voto) legati a derivati con regolamento unicamente in contanti.

L'esposizione potenziale complessiva raggiunge quindi il 55,09% del capitale (57,47% dei diritti di voto). Se si considerano solo le azioni fisiche in possesso e le adesioni all'Ops, la quota effettiva sale al 38,68%; includendo anche il derivato con regolamento fisico, la percentuale raggiunge il 41,9%. L'obiettivo dichiarato di UniCredit era superare la soglia del 30% del capitale di Commerzbank, risultato già ampiamente raggiunto e superato in base alle adesioni e alle esposizioni esistenti.

La situazione evidenzia una progressiva accumulazione di partecipazioni da parte di UniCredit, che potrebbe avere implicazioni significative per il governo, il consiglio di amministrazione e le future strategie della banca tedesca, eventualmente sfociando in una scalata o in una influenza determinante nella gestione. Le autorità tedesche e l'Unione Europea monitorano con attenzione l'evoluzione della vicenda, considerando la natura sistemica di Commerzbank e la sua importanza nell'economia tedesca.

Nel frattempo, il mercato reagisce con oscillazioni limitate, ma gli analisti dibattono sulle mosse successive di UniCredit, che potrebbe optare per un aumento della partecipazione diretta o per una negoziazione con il governo tedesco, principale azionista di Commerzbank. Il periodo supplementare di due settimane offre tempo per eventuali aggiustamenti o per il lancio di controffensive da parte di altri soggetti interessati.

La complessità dei derivati utilizzati e la stratificazione delle esposizioni rendono la struttura dell'operazione articolata, con possibili rischi regolamentari e di mercato. In sintesi, UniCredit ha consolidato la sua posizione in Commerzbank superando ampiamente la soglia minima indicata, mentre si attendono sviluppi sul fronte strategico e istituzionale





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