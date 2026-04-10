Offerte di Lavoro Insolite a New York: Annusatori di Alito e Baciatori di Cani per 1.000 Dollari l'Ora

Una società di cibo per animali a New York offre posti di lavoro unici: 'annusatori di alito' e 'baciatori di cani' per testare un nuovo snack dentale. Compenso elevato, ma sorgono dubbi sulla salute.

Una società newyorkese specializzata in cibo per animali ha lanciato due annunci di lavoro decisamente inusuali, suscitando un misto di stupore e curiosità. Le posizioni offerte, rispettivamente “Annusatore di alito” e “Baciatore di cani”, promettono un compenso orario di 1.000 dollari, aprendo un dibattito sul valore del lavoro e sui limiti dell'accettabilità.

L'iniziativa, promossa dall'azienda Spot & Tango, che si occupa della consegna di cibo per cani, mira a promuovere un nuovo snack dentale per l'igiene orale canina, attraverso test sensoriali alquanto particolari. I due ruoli, con base a New York, prevedono l'analisi olfattiva e l'interazione fisica con i cani, per valutare l'efficacia del prodotto. L'offerta di lavoro, decisamente fuori dagli schemi, ha subito catturato l'attenzione del pubblico, scatenando reazioni che vanno dall'ironia all'interesse, fino a sollevare interrogativi sulla sicurezza e sulle implicazioni sanitarie di tali pratiche.\L'annuncio per la posizione di “Dog Breath Sniffer”, ovvero “Annusatore di alito canino”, descrive il ruolo come una missione per portare l'igiene orale canina a un livello superiore. Il candidato ideale, secondo la descrizione, dovrebbe avere un naso allenato a percepire anche le più sottili sfumature dell'alito canino, con la capacità di distinguere tra odori gradevoli e sgradevoli. Tra i compiti previsti, la valutazione dell'alito dei cani, la presa di appunti dettagliati e la collaborazione con gruppi di studio dedicati agli animali, per sviluppare una metrica di valutazione specifica, denominata “funk-o-meter”. L'annuncio invita i candidati ad essere audaci e curiosi, con l'obiettivo di “avvicinarsi il più possibile ai migliori cani di New York”. Non meno singolare è la posizione di “Dog Kisser”, ovvero “Baciatore di cani”. Il candidato prescelto dovrà accettare baci da una selezione di cani newyorkesi, valutando e documentando le interazioni con rigore professionale e personale entusiasmo. Tra le mansioni, la ricerca di “ambasciatori canini” e la condivisione di feedback utili all'azienda, per contribuire al miglioramento del prodotto.\L'azienda specifica che non sono richieste qualifiche tecniche specifiche, ma che la passione per i cani è un requisito fondamentale. Per il ruolo di annusatore, l'annuncio sottolinea l'importanza di un olfatto sviluppato, con particolare riferimento a professionisti come sommelier, cioccolatieri, baristi o profumieri. Gli annunci, pubblicati sul sito ufficiale di Spot & Tango, prevedono una candidatura standard con curriculum e lettera di presentazione, a conferma dell'autenticità dell'offerta. Nonostante l'entusiasmo iniziale, l'iniziativa ha suscitato anche preoccupazioni di natura sanitaria. La bocca dei cani, seppur diversa da quella umana, può veicolare batteri e parassiti potenzialmente dannosi per l'uomo. Baciare un cane sano, seguito dal veterinario e in un ambiente curato, comporta generalmente un rischio basso, ma è comunque un gesto da approcciare con consapevolezza. Le reazioni online sono state varie, con commenti ironici sulla cifra offerta e osservazioni sul fatto che molti proprietari di animali permettono ai propri cani di leccare il loro viso gratuitamente. La discussione sollevata dall'iniziativa evidenzia l'importanza di bilanciare la passione per gli animali con la consapevolezza dei potenziali rischi, promuovendo un approccio responsabile e informato





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