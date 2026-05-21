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Oggi Ornella Muti presenta il nuovo film di Bertrand Mandico

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Oggi Ornella Muti presenta il nuovo film di Bertrand Mandico
Bertrand MandicoOggi Ornella MutiFilm
📆5/21/2026 1:46 PM
📰IOdonna
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Oggi Ornella Muti ha parlato del nuovo film di Bertrand Mandico, riferito agli anni '80 e ambientato in Roma. Questo film è stato scritto da Emanuele Lipshitz e racconta di una star internazionale che arriva con la sua fedele truccatrice, interpretata dalla stessa Muti. Nel film potrebbe confluire anche l'omaggio agli autori italiani del passato, da Bava ad Antonioni a Fellini. Ornella Muti interpreta un personaggio molto eccentrico finzione e la realtà si confondono.

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L'attrice parla del suo personaggio, che non è scontato della realtà e confonde finzione e realtà, un omaggio agli autori italiano del passato come Bava, Antonioni e Fellini. L'attrice Ornella Muti interpreta un personaggio originale e eccentrico. Parla della filosofia di vita senza rimpianti ed esorta a vivere inუდ senza nostalgie. Essa ha le sue pentole di creatività e projected Teatro per l'invern

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