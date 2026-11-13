OIF a Phnom Penh: Sam Rainsy critica il vertice come farsa

Sam Rainsy definisce farsa il vertice OIF a Phnom Penh per violazioni diritti umani. Francia e ONU esprimono preoccupazione su repressione e criminalità in Cambogia.

Sam Rainsy, figura dell'opposizione cambogiana in esilio, ha definito una "farsa" il vertice dell'Organizzazione Internazionale della Francofonia (OIF) tenutosi a Phnom Penh il 13 novembre, affermando che la permanenza di persecuzioni politiche e criminalità organizzata rende la capitale cambogiana una sede inappropriata per l'evento. La riunione ha riunito capi di Stato e ministri di alto livello, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, per discutere la cooperazione tra nazioni francofone.

Reazioni Critiche al Vertico OIF

Il leader dell'opposizione ha dichiarato a Reuters da Parigi, venerdì 13 novembre, che il summit si stava tenendo "nel posto sbagliato e nel momento sbagliato". Rainsy, che vive in auto-esilio dopo essere fuggito dalla Cambogia, è stato condannato in contumacia per diversi reati e il suo partito politico è stato bandito nel suo paese. Ha sottolineato che la situazione attuale della Cambogia, caratterizzata da gravi carenze in materia di democrazia, stato di diritto, diritti umani e indipendenza della magistratura, è totalmente contraria ai valori fondamentali che l'Organizzazione Internazionale della Francofonia dovrebbe rappresentare.

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Difesa del Governo e Posizione delle Nazioni Unite

La risposta del governo cambogiano è stata immediata e decisa. Neth Pheaktra, il ministro dell'Informazione, ha affermato che il governo "non ha tempo per le polemiche" e che l'attenzione era interamente concentrata sul successo dell'evento internazionale. Tuttavia, le critiche internazionali si sono intensificate nei giorni precedenti l'incontro. Lunedì 13 novembre, Tom Andrews, inviato delle Nazioni Unite per i diritti umani in Cambogia, ha esortato il governo a rilasciare oltre 100 persone detenute per aver "esercitato le loro libertà fondamentali", inclusi attivisti ambientali, prima del vertice, considerando che tale gesto onorerebbe i principi dell'OIF.

Petizioni e Preoccupazioni sulla Repressione Politica

Un'altra ondata di dissenso è arrivata da una coalizione di 26 organizzazioni cambogiane, che ha consegnato alle ambasciate francese e canadese a Phnom Penh una petizione congiunta. Il documento denunciava il "regressione democratica", le "violenze dei diritti umani" e gli "attacchi alla società civile", chiedendo agli stati partecipanti di protestare contro il "peggioramento rapido della situazione". Un funzionario dell'Eliseo ha confermato a Reuters che la Francia aveva "messaggi da trasmettere" durante il vertice, assicurando che i temi dei diritti umani e dello stato di diritto sarebbero stati affrontati a tutti i livelli dei colloqui diplomatici.

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Contesto Politico e Criminalità Organizzata

Il contesto storico-politico della Cambogia rimane complesso e controverso. Hun Sen ha governato il paese per quasi quattro decenni fino al 2023, quando ha trasferito il potere al figlio Hun Manet, pur mantenendo una significativa influenza come capo del Partito Popolare Cambogiano al governo. I gruppi per i diritti umani segnalano che la repressione politica è continuata, con il governo che soffoca il dissenso, i media indipendenti e la società civile. Inoltre, la Cambogia è diventata un epicentro dell'industria multimiliardaria delle frodi informatiche.

Criminalità e Impunità delle Elites

I sindacati criminali, prevalentemente di origine cinese, hanno costruito vasti complessi di truffe, utilizzando lavoratori trafficati costretti a defraudare persone in tutto il mondo. Sebbene il governo abbia lanciato un'epurazione l'anno scorso, i critici sostengono che essa non abbia colpito le élite potenti legate a questo settore. Mu Sochua, un'altra politica cambogiana in esilio, ha dichiarato che "la Francofonia non può promuovere credibilmente la prosperità condivisa mentre le reti criminali operano con impunità e i cittadini sono privati dei loro diritti democratici", chiudendo il cerchio delle critiche al luogo e al tempo della scelta del summit.