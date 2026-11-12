Ojeda e Congresso: La battaglia per fermare la guerra in Iran

Il nuovo Congresso USA, insediato il 3 gennaio 2027, affronterà la pressione per porre fine all'otto mesi di conflitto in Iran, bloccando i fondi a Trump.

L'8 novembre 2026, il deputato eletto Richard Ojeda del Partito Democratico ha partecipato a una conferenza stampa presso il Campidoglio di Washington, DC, per denunciare la guerra in Iran e chiedere maggiore sostegno ai veterani. Questo evento ha segnato un punto di svolta nel dibattito nazionale, evidenziando l'intensificarsi della pressione politica per concludere un conflitto che ha diviso l'opinione pubblica americana.

Pressione sul Congresso dopo le elezioni

La sconfitta schiacciante dei repubblicani nelle elezioni congressuali della scorsa settimana ha confermato che la popolazione americana vuole porre fine all'inasprimento dell'ottimo mese di guerra contro l'Iran. Nonostante il presidente Donald Trump abbia riconosciuto che l'impopolarità del conflitto abbia contribuito alle perdite del suo partito, egli continua a difendere la guerra, sostenendo sia di averla vinta sia che essa debba proseguire. Il nuovo Congresso, che dovrebbe prestare giuramento il 3 gennaio 2027, si troverà di fronte alla decisione cruciale su come utilizzare i suoi poteri costituzionali per spingere verso la fine delle ostilità.

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Strategie finanziarie per bloccare il conflitto

Secondo la Costituzione degli Stati Uniti, spetta al Congresso decidere come spendere i fondi federali, uno strumento potente da utilizzare contro la guerra. Il presidente Trump ha richiesto un enorme aumento del bilancio della difesa, portando la cifra da circa 950 miliardi di dollari a 1,5 trilioni, più un ulteriore 67 miliardi di dollari dedicati specificamente alla guerra. I democratici hanno dichiarato che non approveranno un bilancio così massiccio per l'anno successivo. Tuttavia, hanno anche proposto di tagliare i fondi per la guerra anche prima che il nuovo Congresso sia in carica, suggerendo che repubblicani anti-guerra o fauconi fiscali preoccupati per il deficit potrebbero sostenerli. Il progetto di legge corrente sulla copertura della government expiry il 11 dicembre, il che significa che il Congresso deve approvare un bilancio annuale completo o un piano di spesa a breve termine per evitare uno stop della government proprio prima di Natale.

Opposizione e possibili veti presidenziali

Il rappresentante Tom Cole dell'Oklahoma, che presiede la Commissione per le Appropriazioni della Camera, ha dichiarato ai giornalisti che un Congresso repubblicano non invierebbe al presidente repubblicano leggi che questi intenderebbe vietare, suggerendo che i democratici dovrebbero aspettare l'anno successivo. Una volta che i democratici controlleranno il Congresso, potranno includere clausole nei progetti di legge di budget che vietano l'uso di qualsiasi fondi per le ostilità contro l'Iran. Il presidente Trump potrebbe emettere veti, ma rischierebbe nuovamente uno stop della government, e potenzialmente nessun stipendio per i soldati stessi, per prolungare la guerra. Il Congresso può anche rifiutarsi di autorizzare qualsiasi finanziamento per la guerra nell'Annual National Defense Authorization Act, o NDAA, che stabilisce la politica per il Pentagono. Dal 1961, l'NDAA è stato approvato ogni anno; il suo mancato passaggio sarebbe un'umiliazione per entrambi i partiti.

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Iniziative legislative e responsabilità politiche

Trump non ha ottenuto l'approvazione del Congresso prima di lanciare la guerra insieme a Israele il 28 febbraio. I democratici, insieme a pochi repubblicani, hanno votato ripetutamente per porre fine ai combattimenti a meno che lui non richieda l'autorizzazione congressuale. Una di queste risoluzioni sui poteri di guerra è passata sia alla Camera che al Senato, ma l'amministrazione Trump l'ha ignorata, e gli esperti legali hanno affermato che non c'è consenso sulla sua vincolatività. I democratici si sono impegnati a continuare a spingere, prevedendo voti su altre risoluzioni sui poteri di guerra, con più legislazione promessa una volta che controlleranno la Camera e il Senato. Un sondaggio Reuters/Ipsos di questo mese ha mostrato che il 71% degli americani, incluso il 93% dei democratici e il 51% dei repubblicani, vuole che il Congresso approvi la legislazione che pone fine al conflitto. Trump si prevede che veto qualsiasi misura per fermare i combattimenti.

Impostazione e future investigazioni

Sono necessarie maggioranze di due terzi in entrambe le camere per annullare un veto, il che significa che i democratici avrebbero bisogno del supporto repubblicano per superare le obiezioni di Trump. Tuttavia, i sostenitori dicono che vale la pena provare, per inviare un messaggio a Trump e al pubblico americano che molti membri del Congresso vogliono che i combattimenti si fermino. Uno sforzo guidato dal rappresentante repubblicano Thomas Massie e sostenuto principalmente dai democratici per impeachment del segretario alla Difesa Pete Hegseth per accuse tra cui aver intrapreso la guerra in Iran senza l'approvazione del Congresso è fallito questa settimana. Ma i democratici potrebbero riprovare l'anno prossimo, vedendo Hegseth come l'individuo più responsabile per la guerra, dopo Trump. Una volta che avranno il controllo delle commissioni congressuali, i democratici possono tenere audizioni e lanciare investigazioni sulla strategia dell'amministrazione Trump, sulla spesa e sulla condotta della guerra. Avranno il potere di emettere citazioni in giudizio per costringere la testimonianza. I singoli membri del Congresso e i democratici nelle commissioni congressuali hanno già inviato lettere al Dipartimento di Stato e al Dipartimento della Difesa chiedendo la preservazione dei documenti associati al processo decisionale sulla guerra.