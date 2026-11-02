Ok, il prezzo è giusto: Iva Zanicchi sbotta contro Mediaset dopo la conduzione a Ilary Blasi

Iva Zanicchi critica Mediaset per aver affidato Ok, il prezzo è giusto a Ilary Blasi. Intanto l'artista annuncia il calendario dei suoi spettacoli teatrali.

Iva Zanicchi è tornata al centro dell'attenzione dopo le polemiche legate al programma Ok, il prezzo è giusto, la cui conduzione è stata affidata a Ilary Blasi da Mediaset. L'artista ha espresso il proprio disappunto in diretta televisiva, nel salotto di Mara Venier, pur elogiando la collega.

Lo sfogo è arrivato dopo oltre un decennio di conduzione della Zanicchi alla guida dello show. Secondo quanto emerso, a generare il malumore è stata soprattutto l'assenza di una semplice telefonata preventiva da parte dell'azienda del Biscione.

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Il successo di Ok, il prezzo è giusto

Ok, il prezzo è giusto è un quiz storico della televisione italiana. Nel gioco i concorrenti devono indovinare il prezzo esatto di prodotti di consumo, elettrodomestici e beni di lusso, senza mai superare la cifra reale.

Tra le prove più celebri spiccano quella della ruota finale e la conduzione travolgente di Iva Zanicchi. Il programma è diventato un appuntamento capace di incollare alla TV milioni di famiglie italiane nella fascia del preserale.

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Lo sfogo di Iva Zanicchi in diretta

Durante l'ospitata da Mara Venier, la Zanicchi ha protestato senza filtri per il modo in cui è stata gestita la questione. La sua esternazione, colorita, ha strappato una risata alla padrona di casa, che ha reagito con ironia.

Non si tratta di una posizione nuova. In passato la Zanicchi aveva già contestato qualsiasi tentativo di riproporre il quiz senza la sua presenza. In un'intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani, aveva affermato di essere, alla fine, la migliore di tutti.

Il ritorno dello storico titolo, inizialmente, era previsto sulla prima rete del servizio pubblico, Rai 1, con quattro puntate in prima serata condotte da Flavio Insinna. Il quadro è poi cambiato con la scelta di affidare il programma a Ilary Blasi.

Il nuovo corso affidato a Ilary Blasi

La decisione di Mediaset punta a rinnovare la fascia preserale, cercando un volto forte e dal grande appeal commerciale. Ilary Blasi rappresenta una figura pop, scelta per attrarre nuovo pubblico.

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Il rovescio della medaglia riguarda però l'artista che, per undici anni, ha incarnato l'anima del programma. La sua verve, il suo calore e la sua totale identificazione con lo show rendono difficile per il pubblico non avvertire una nota stonata in questo passaggio di consegne.

Gli impegni teatrali di Iva Zanicchi

Lasciate alle spalle, almeno temporaneamente, le tensioni televisive, Iva Zanicchi è pronta a concentrarsi sui prossimi impegni professionali. Si apre infatti una nuova stagione di spettacoli dal vivo.

Il calendario prevede il debutto al Teatro Goldoni di Corinaldo il 5 novembre, seguito da importanti tappe successive. Tra queste c'è il Teatro Manzoni di Roma, dove l'artista sarà in scena dal 17 al 22 novembre.