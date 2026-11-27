Miriana Alison D'Agostino rivela la delusione per essere stata sostituita da Megan Ria nel cast di Ok il prezzo è giusto su Canale 5. Retroscena e parole.

La produzione del celebre game show in onda su Canale 5 ha operato un netto cambio di rotta nella scelta del cast femminile. Inizialmente, accanto alla conduttrice Ilary Blasi erano state selezionate le modelle Lisa Bassi e Miriana D'Agostino per animare il set e mostrare i premi. Tuttavia, nelle ultime ore è intervenuto un drastico colpo di scena che ha portato alla sostituzione di Miriana con Megan Ria. Il programma, che tornerà in onda da lunedì 7 dicembre, vede quindi la sua valletta originale sostituita da una figura diversa.

Dettagli tecnici e dinamiche di produzione

La decisione della casa di produzione ha sorpreso tutti gli attori coinvolti, specialmente quelli che credevano fermamente nella propria inclusione nel progetto televisivo. La dinamica interna ha visto un improvviso mutamento di strategie editoriali durante le fasi finali di preparazione. Le comunicazioni sono arrivate direttamente dai responsabili della produzione, che hanno informato le modelle del cambiamento in corso d'opera. Questo intervento ha modificato l'assetto iniziale previsto per la conduzione femminile del programma.

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Miriana Alison D'Agostino ha 25 anni ed è originaria di Vimercate, in provincia di Monza e Brianza. La modella lavora regolarmente tra campagne pubblicitarie e collaborazioni con diversi brand nazionali e internazionali. La sua esclusione dal cast ha generato un forte dibattito tra i follower e gli addetti ai lavori. La notizia ha attirato l'attenzione dei media generalisti che hanno riportato i retroscena esclusivi sulla vicenda.

Racconti della delusa Miriana D'Agostino

La modella ha espresso pubblicamente il proprio rammarico in un'intervista rilasciata a Libero Magazine, raccontando tutta l'amarezza del momento. Secondo la sua ricostruzione, aveva già ricevuto il contratto, che era in fase di definizione per l'incarico. Non si trattava quindi di una semplice indiscrezione o di un provino generico, ma di un'opportunità concreta alla quale stava già lavorando con dedizione. Aveva iniziato il percorso di preparazione in vista delle registrazioni del programma dopo aver ricevuto la conferma ufficiale.

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La modella è quindi entrata nei dettagli della comunicazione sulla sua sostituzione, avvenuta durante una giornata di registrazione specifica. Dopo la pausa pranzo, a lei e a un'altra ragazza è stato comunicato che, per una scelta editoriale, la produzione aveva deciso di orientarsi verso un'altra figura. Ci è stato spiegato che si trattava di una decisione legata alle esigenze del programma. La comunicazione è arrivata direttamente da alcune figure della produzione, che si sono anche scusate per quanto accaduto.

Se ci sono rimasta male? Sì, moltissimo. Non lo nascondo, ha ammesso D'Agostino con franchezza. Ci avevo creduto davvero tanto, era un'opportunità che desideravo e che aspettavo da tempo. Avevo organizzato il mio lavoro e preso decisioni personali contando su questa conferma. Quando investi energie, tempo e aspettative in qualcosa e poi tutto cambia improvvisamente, è inevitabile rimanerci male. Credo che la parte più difficile sia stata proprio il modo in cui è successo.

Megan Ria e le reazioni sul web

Quanto all'ex gieffina Megan Ria che prenderà il suo posto, Miriana ha mantenuto un tono diplomatico ma ha comunque espresso il proprio pensiero. Non conosco personalmente Megan, ma le auguro sinceramente il meglio per questa esperienza, ha osservato. Chiaramente mi sarebbe piaciuto essere io al suo posto, ma sono decisioni che spettano alla produzione e che rispetto. Non ho seguito il Grande Fratello, quindi non mi permetto di dare giudizi sul suo percorso televisivo.

Il rammarico di Miriana D'Agostino è stato espresso anche con una storia Instagram che, alla luce delle indiscrezioni, pare proprio riferirsi all'accaduto. Ha scritto: Brutto il mondo in cui viviamo, dove troppo spesso il talento, l'impegno e i sacrifici valgono meno di una raccomandazione. Dove non conta ciò che sei capace di fare, ma chi conosci. E a rimetterci sono sempre le persone che si fanno strada da sole.

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Mi auguro che in futuro ci sia maggiore attenzione nei confronti delle persone coinvolte, ha aggiunto, perché dietro ogni opportunità lavorativa ci sono sacrifici, progetti e aspettative. Al momento, dalla ballerina indicata accanto a Ilary Blasi nella nuova avventura di Ok il prezzo è giusto non sono arrivati commenti sulle indiscrezioni che la riguardano. L'ultimo post di Megan Ria risale a cinque giorni fa, con alcuni post riguardanti esclusivamente temi di lifestyle e cinema.