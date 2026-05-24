Okafor: 'Il Milan non mi ha fatto sentire un fattore'

Il nigeriano ha parlato della sua esperienza italiana e del suo ruolo al Milan.

Ventotto presenze in campionato, otto reti e un assist, schierato spesso come esterno di sinistra. Il ruolo che sente come il proprio, ma che in rossonero aveva un compagno di reparto difficile da scavalcare come Rafael Leao.

Per questo al Milan non è riuscito a essere un fattore, seppur fossero stato impiegati 15 milioni di euro per acquistarlo. Una buona plusvalenza, un ottimo lavoro da parte di Igli Tare che, al netto degli errori fatti, ha venduto in maniera corretta nel corso della scorsa estate. Per Il Leeds è stato un discreto affare, visto che è arrivata la salvezza senza particolari patemi. All'inizio del suo anno ha parlato così della sua esperienza italiana.

"A Salisburgo ero al culmine della mia carriera. È stato un passo davvero importante per la mia crescita. Poi sono andato al Milan. Lì c'erano dei progetti per me, ma nel calcio non sempre le cose vanno come tutti vorrebbero.

Per me la cosa più importante è giocare, giocare ogni partita. Così posso esprimere al meglio il mio potenziale, migliorare in ogni aspetto del mio gioco. Ogni giocatore vuole giocare. È dura quando giochi due, tre o quattro partite da subentrante per 10, 20 o 30 minuti.

Per i giocatori è difficile ritrovare la forma e acquisire la fiducia necessaria.





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Okafor Milan Calcio Italiano Esperienza Italiana Ruolo Al Milan Compratore Del Milan Plusvalenza Salvezza Esperienza Calcio Inglese Premier League Assist Gol Leeds Salvezza Perdita Forma Fiducia Giocare Calcio Calcio Inglese Premier League Assist Gol Leeds Salvezza Perdita Forma Fiducia Giocare Calcio Calcio Inglese Premier League Assist Gol Leeds Salvezza Perdita Forma Fiducia Giocare

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cardinale blinda Allegri e punta Goretzka, La Gazzetta dello Sport: 'Svolta Milan'La prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport è in gran parte dedicata al nuovo corso del Milan.

Read more »

Allegri chiede il ritorno di Galliani, QS titola: 'Futuro Milan, le leggi di Max”La prima pagina di oggi di QS mette il Milan al centro della scena con il titolo principale “Futuro Milan, le leggi di Max”.

Read more »

Prandelli esalta il lavoro di Allegri al Milan: 'Se va in Champions ha fatto un miracolo'Cesare Prandelli, in un'intervista a Repubblica, spiega: 'La Juventus deve ripartire da Spalletti, dovrebbe dagli le chiavi del progetto'

Read more »

Il nuovo colpo a zero del Milan: 'Parla da settimane con Allegri'Milan nuovo colpo a parametro zero: c'è lo zampino di Max Allegri. Settimana prossima potrebbe essere decisiva: le ultime

Read more »