Oklahoma City si porta avanti 3-0 nella serie NBA Western Conference, a un passo dalle finali

La Western Conference potrebbe essere la prossima a concludersi con l'Oklahoma City che, dopo aver liquidato Phoenix al primo turno, si trova ad un passo dalle finali. I Thunder, da campioni in carica, hanno iniziato i loro playoff con un secco 7-0.

Battendo i Lakers anche in gara-3, Oklahoma City si è portata avanti 3-0 nella serie e si trova ad un passo dalle finali della Western Conference , dove potrebbe arrivare da imbattuta dopo aver liquidato Phoenix al primo turno con un cappotto.

E i Thunder sono solo la 5° squadra nella storia della NBA a presentarsi da campione partendo con un 7-0 ai playoff, ma non sempre chi è partito fortissimo ha finito per alzare di nuovo il Larry O’Brien TrophyContro Phoenix è stata poco più di una formalità, contro i Lakers rischia di essere la stessa cosa. I Thunder non sembrano fin qui aver incontrato ostacoli in grado di fermarli e, da campioni in carica, hanno iniziato i loro playoff con un secco 7-0.

Una difesa del titolo dalla partenza lanciatissima, insomma, che era riuscita solo ad altre cinque squadre reduci dalla vittoria l’anno precedente in tutta la storia della NBA7 vittorie nelle prime sette partite dei playoff (8-0 nei primi due turni a Est)Alle 21 si decide l'ordine di scelta del prossimo Draft NBA, che si terrà nella notte tra il 23 e..





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