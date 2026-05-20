Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: Must Watch Serie NBA

La serie NBA tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs è un incontro d'interesse per i fan della competizione. Le due squadre hanno una lunga tradizione di sfide tra di loro, ciò che ha permesso loro di creare una tradizione di avversari fedeli. Anche lo scorso anno, quando i Thunder vinsero entrambe le serie contro il loro avversario, il loro successo fu caratterizzato da prestazioni eccezionali di alcuni dei loro migliori giocatori. Pertanto, questo è un appuntamento da non perdere per tutti i fan della NBA.

La serie tra gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs verrà trasmessa in diretta giovedì alle 10, 14.45 e 22.45 in lingua originale.

I due migliori squadre della NBA si fronteggiano per una seconda volta a Oklahoma City dopo una precedente sfida nella serie di secondo turno contro Denver e nelle Finals contro Indiana. Lo scorso anno, i Thunder vinsero entrambe le serie contro i loro avversari con risultato di 7-2.

Questi risultati suggeriscono un miglior rendimento dei loro migliori giocatori, come(che ha chiuso bene la partita con 24 punti e 12 assist ma ha faticato al tiro chiudendo con 7/23 dal campo),(4 punti con 2/5), già i cui livelli visti nelle serie contro Suns e Lakers daranno loro un impulso. Inoltre, gli Spurs avranno la possibilità di rientrare in campoMitch Johnson questa notte alle 2.30 per la diretta di gara-2 su Sky Sport Basket cononderdag alle 10, 14.45 e 22.45 su Sky Sport Basket





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