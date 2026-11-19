L'Olanda ha convocato l'ambasciatore russo a L'Aia dopo che un proiettile ha danneggiato l'area retrostante l'ambasciata olandese a Kiev, provocando lievi danni senza vittime.

Il governo dei Paesi Bassi ha convocato giovedì l'ambasciatore russo a L'Aia per un consulto ufficiale, following a significant diplomatic incident. La decisione scaturisce dopo che l'edificio dell'ambasciata olandese a Kiev ha subito lievi danni materiali. Questo evento si è verificato quando un proiettile è caduto nelle immediate vicinanze della missione diplomatica nel corso delle ostilità in corso.

Dettagli dell'attacco e reazione di Berendsen

Il ministro degli Esteri olandese Tom Berendsen ha confermato che un proiettile ha colpito l'area retrostante l'ambasciata di L'Aia a Kiev nel pomeriggio di giovedì. Non si sono registrate vittime o feriti tra il personale diplomatico o le persone presenti nell'edificio durante l'impatto. Tom Berendsen ha definito l'incidente inaccettabile durante un'intervista all'emittente olandese RTL, sottolineando la gravità della violazione. Questa reazione ufficiale ha fornito il pretesto immediato per la convocazione diplomatica del rappresentante russo.

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Risposta russa e accuse di escalation

L'ambasciata russa nei Paesi Bassi ha espresso una posizione dura e critica riguardo alla partecipazione dell'Olanda al conflitto. Ha affermato che sta diventando sempre più difficile considerare L'Aia come un semplice spettatore passivo nella guerra. La nota ufficiale ha dichiarato che le azioni olandesi stanno costantemente intensificando il coinvolgimento di L'Aia nella crisi. La diplomazia di Moscovita ha accusato L'Aia di contribuire alla prolungazione del conflitto e alla sua ulteriore escalation.

Il ruolo di Destinus e attacchi alle infrastrutture

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio legato alla partecipazione di aziende olandesi al conflitto. All'inizio di questa settimana, l'azienda di difesa basata nei Paesi Bassi Destinus ha dichiarato che i suoi missili erano l'unica arma di fabbricazione straniera utilizzata. Questi ordigni sono stati impiegati nell'attacco dell'Ucraina contro il ponte della Crimea martedì scorso. Questa dichiarazione ha attirato l'attenzione internazionale sulle forniture militari occidentali dirette al fronte.

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Attività sul campo e supporto tecnico

Il quotidiano olandese NRC ha riportato giovedì che dipendenti della Destinus erano stati attivi in Ucraina durante le operazioni. Secondo quanto riferito, tali dipendenti avevano testato i droni dell'azienda su obiettivi russi sul campo. In risposta a queste accuse, Destinus ha affermato che il proprio personale aveva fornito supporto alle forze armate ucraine. Questa attività è stata condotta in piena conformità con i contratti vigenti e le normative vigenti.

Impatto diplomatico e collegamenti incerti

Al momento non è chiaro se esista una relazione diretta tra l'incidente a Kiev e le recenti notizie sulle attività della Destinus. L'attacco all'ambasciata rimane un evento isolato ma simbolico nel contesto delle relazioni bilaterali. Le autorità olandesi stanno valutando le implicazioni legali e diplomatiche di questo nuovo episodio bellico. La situazione rimane tesa tra L'Aia e Mosca con nuove richieste di chiarimenti in corso.