Primo ministro olandese Rob Jetten annuncia il proseguimento della coalizione. Crisis talks hanno ristabilito fiducia tra D66, CDA e VVD dopo dispute su imposte.

Il Primo Ministro dei Paesi Bassi, Rob Jetten, ha annunciato ufficialmente la decisione di continuare con il governo di minoranza. Questa comunicazione proviene dall'ufficio del premier e giunge al termine di una settimana intensamente caratterizzata da quattro giorni consecutivi di colloqui di crisi tra i leader della coalizione di governo. La decisione finale è stata resa nota lunedì, il 16 novembre 2026, ponendo temporaneamente fine a un periodo di incertezza politica che aveva minacciato la stabilità dell'esecutivo nel paese.

Colloqui di crisi ristabiliscono fiducia

Secondo quanto dichiarato dall'ufficio di Rob Jetten, i colloqui tenuti nelle ultime ore hanno avuto l'effetto di ristabilire la fiducia tra i tre partiti fondamentali della coalizione. Nonostante questa risoluzione, i leader dei partiti non hanno rilasciato dichiarazioni separate o comunicati stampa immediati per dettagliare i termini dell'accordo. La spiegazione completa della situazione e i dettagli sugli aggiustamenti politici verranno forniti solo dopo la riunione programmata con il resto del Consiglio dei ministri, fissata per martedì 17 novembre 2026.

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Dispute su imposte e alleanze politiche

La tensione che ha portato a questa crisi è stata innescata la settimana scorsa da un acceso dibattito sulle imposte sul patrimonio. Il confronto ha diviso nettamente i membri della coalizione, contrapponendo il partito centrista D66, guidato da Rob Jetten, e i Democratici Cristiani, al partner di coalizione di destra, il VVD. I due partiti di centro e di sinistra avevano effettivamente negoziato un accordo con l'opposizione di sinistra, ma il VVD si è opposto fermamente a questa intesa, portando la coalizione nel caos e rischiando il collasso del governo.

Divergenze sulle prospettive future

Le reazioni iniziali dei leader politici hanno mostrato una forte divergenza sulle possibilità di sopravvivenza dell'esecutivo. Venerdì, subito dopo il primo giorno di colloqui di crisi, Rob Jetten aveva espresso ottimismo, affermando che la coalizione sarebbe sopravvissuta. Il premier aveva definito le discussioni successive come necessarie per migliorare la cooperazione interna. Tuttavia, la leader del partito VVD ha subito raffreddato qualsiasi speranza di ottimismo in una conferenza stampa separata.

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Definizioni sull'esperimento governativo

In quella medesima conferenza stampa, la leader del VVD ha definito il governo di minoranza come un esperimento fallito. Questa dichiarazione netta ha segnato un momento cruciale nella crisi, evidenziando la profonda mancanza di allineamento strategico tra i partner di destra e quelli di centro. Da quel momento, i leader dei partiti sono rimasti in silenzio pubblico, impegnandosi esclusivamente in sessioni negoziali riservate e marathon per cercare un compromesso.

Negoziazioni estese fino al lunedì

Le negoziazioni per risolvere la crisi si sono protratte senza sosta, occupando l'intero fine settimana che ha preceduto il lunedì 16 novembre. Le sessioni lunghe e approfondite hanno finalmente prodotto il risultato di evitare la caduta dell'esecutivo. Il governo minoranza, ora salvato, dovrà affrontare le sfide economiche e sociali imminenti, con i leader pronti a spiegare al paese le nuove dinamiche di collaborazione politica che hanno permesso di superare l'impasse.