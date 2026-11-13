Olanda: Piano fiscale 2027 approvata a due voti da crisi governativa

La Camera Bassa olandese approva con 76 sì e 74 no la nuova tassa sui rendimenti. Il voto crea una frattura nel governo di Rob Jetten, con il VVD che si oppone alla misura.

La Camera Bassa olandese ha approvato con la maggioranza più stretta di sempre il piano fiscale per l'anno 2027, sancendo l'inizio di una profonda crisi istituzionale nel paese. La votazione si è conclusa giovedì sera con un margine di soli due voti, registrando 76 preferenze a favore contro 74 contrari. Questa esigua differenza evidenzia la frammentazione politica che ha portato all'approvazione di una misura controversa, destinata a modificare radicalmente il sistema tributario nazionale.

La nuova tassazione sui grandi patrimoni

Il provvedimento approvato introduce un'aliquota specifica per i rendimenti finanziari superiori a 60 mila euro annui, fissando la percentuale al 38,5 per cento. Per i redditi inferiori a questa soglia, l'aliquota sarà mantenuta al 35,5 per cento, mentre attualmente il prelievo è uniforme al 36 per cento indipendentemente dall'entità del guadagno. Questa riforma, spesso definita dai media come una tassa sui milionari, colpisce direttamente i possessori di azioni e altri attivi finanziari che generano un rendimento significativo.

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L'impatto concreto della normativa è immediato: un individuo con un patrimonio superiore a sei milioni di euro e un rendimento annuale pari all'1 per cento supererà automaticamente la soglia dei 60 mila euro, finendo nella fascia fiscale più elevata. Inoltre, la legge congela le soglie delle imposte di successione e donazione dal 2027 al 2031, bloccando gli aggiustamenti previsti dall'inflazione. Viene inoltre introdotta una limitazione specifica alle cosiddette donazioni cartacee, utilizzate spesso per ridurre il carico ereditario senza un effettivo trasferimento di liquidità.

La coalizione e il tradimento del VVD

Il piano è passato grazie a un'alleanza politica inedita che ha riunito il D66 guidato dal premier Rob Jetten, i cristiano-democratici e due partiti di opposizione di sinistra, identificati come Pro e Volt. Questa combinazione ha permesso di superare l'ostruzionismo del VVD, il partito liberale conservatore che tradizionalmente siede nella coalizione di governo. Il VVD ha votato contro la propria manovra finanziaria, definendo l'accordo una palese violazione del patto fondativo dell'esecutivo.

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Ruben Brekelmans, capogruppo del VVD, ha accusato apertamente i partner di coalizione di aver tradito la fiducia riposta nel governo. Secondo il leader liberale, la nuova aliquota fiscale rischia di allontanare investitori, imprenditori e capitali dai Paesi Bassi, un paese la cui economia si basa fortemente sull'apertura internazionale, sulla logistica e sull'attrazione di imprese straniere. Questa rottura politica segna un momento critico per la stabilità del governo, in carica da meno di nove mesi.

Obiettivi economici e impatti futuri

Le stime degli alleati che sostengono l'emendamento indicano che la misura genererà un trasferimento di circa un miliardo di euro all'anno. Queste risorse saranno destinate in larga parte a contenere l'aliquota più bassa dell'imposta sul reddito, spostando così il carico fiscale dal lavoro e dal reddito ordinario al patrimonio accumula. L'obiettivo dichiarato è comunicare che i detentori di capitali consistenti devono contribuire maggiormente alla manovra che alleggerisce la pressione sui salari e sui redditi più modesti.

È importante sottolineare che la riforma non istituisce una vera e propria imposta patrimoniale sul totale dei beni posseduti, ma colpisce solo i rendimenti, non il patrimonio nella sua interezza. Nonostante questa distinzione tecnica, la misura viene percepita politicamente come un passo verso una fiscalità più severa sui grandi capitali, rompendo con la tradizione olandese di competitività fiscale e facilità per gli investitori. Il governo ha già previsto di passare, dal 2029, a un'imposta sulle plusvalenze realizzate, applicando il prelievo solo quando un asset viene venduto.

Prospettive e prossime mosse politiche

La crisi non deriva solo dall'entità della tassa, ma dal metodo utilizzato per costruirla. Jetten e i cristiano-democratici hanno negoziato direttamente con Pro e Volt, escludendo deliberatamente il VVD dalla trattativa. Questa dinamica ha reso ogni voto una potenziale minaccia per la sopravvivenza del governo, che non possiede una maggioranza stabile in nessuna delle due camere del parlamento.

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Per cercare di salvare l'esecutivo, Rob Jetten ha convocato per venerdì mattina i vertici dei partner di coalizione. L'obiettivo è trovare un nuovo inizio e mitigare il danno politico causato dall'esclusione del VVD. La situazione rimane fluida, con tre alternative principali che il governo deve valutare per garantire la continuità amministrativa e finanziaria nei prossimi anni, in un contesto di costante negoziazione con le forze esterne alla maggioranza.