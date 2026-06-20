Olanda-Svezia: pronostico e analisi approfondita delle quote

L'Olanda del commissario tecnico Ronald Koeman ospiterà la Svezia del commissario tecnico Graham Potter. L'Olanda ha pareggiato 2-2 con il Giappone nella gara inaugurale, mentre la Svezia ha passeggiato con la Tunisia, imponendosi 5-1 e prendendosi la testa del gruppo F.

Questa sera, alle ore 19.00 italiane, l' Olanda del commissario tecnico Ronald Koeman ospiterà la Svezia del commissario tecnico Graham Potter. L' Olanda ha pareggiato 2-2 con il Giappone nella gara inaugurale, mentre la Svezia ha passeggiato con la Tunisia, imponendosi 5-1 e prendendosi la testa del gruppo F. In questo articolo, vi presenteremo il pronostico dei nostri esperti, con un'analisi approfondita delle quote di Olanda - Svezia offerte da diversi bookmaker.

Da un'analisi preliminare delle quote per il match, emerge che la squadra allenata da Ronald Koeman è considerata favorita dai bookmakers. La vittoria dell'Olanda, infatti, si attesta intorno al 1.73. Il successo della Svezia, invece, paga oltre 4 volte la posta in palio, a testimonianza delle difficoltà che potrebbe avere la squadra allenata dal commissario tecnico Graham Potter contro gli olandesi.

Prima di scoprire il nostro pronostico su Olanda-Svezia, vi presentiamo la nostra analisi approfondita delle quote di Olanda-Svezia offerte da diversi bookmaker. A mio giudizio, l'Olanda batterà la Svezia. Dopo il pareggio con il Giappone nella prima giornata, la nazionale guidata da Ronald Koeman è già obbligata a vincere. I tre punti permetterebbero all'Olanda di rimettersi in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Un mancato successo, invece, sarebbe disastroso in ottica passaggio del turno. La Svezia, che sulla carta parte sfavorita, cerca invece tre punti che ipotecherebbero il passaggio del turno. Per questo mi aspetto una partita divertente, con continui capovolgimenti di fronte e due squadre che si affronteranno a viso aperto per portare a casa i tre punti. Per Olanda-Svezia mi aspetto una partita divertente e ricchissima di spettacolo in cui potrebbero vedersi diversi gol.

L'Olanda gode dei favori del pronostico ed è obbligata a vincere dopo aver pareggiato 2-2 la prima gara giocata contro il Giappone. La Svezia, invece, ha battuto per 5-1 la Turchia e, per il momento, conduce il Gruppo F. Dopo aver analizzato attentamente le condizioni delle due squadre, consiglio come risultato esatto il 2-1 in favore della squadra olandese. La Svezia, che sulla carta parte sfavorita, cerca invece tre punti che ipotecherebbero il passaggio del turno.

Per questo mi aspetto una partita divertente, con continui capovolgimenti di fronte e due squadre che si affronteranno a viso aperto per portare a casa i tre punti. Per Olanda-Svezia mi aspetto una partita divertente e ricchissima di spettacolo in cui potrebbero vedersi diversi gol. L'Olanda gode dei favori del pronostico ed è obbligata a vincere dopo aver pareggiato 2-2 la prima gara giocata contro il Giappone.

La Svezia, invece, ha battuto per 5-1 la Turchia e, per il momento, conduce il Gruppo F. Dopo aver analizzato attentamente le condizioni delle due squadre, consiglio come risultato esatto il 2-1 in favore della squadra olandese





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