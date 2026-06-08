Olanda-Uzbekistan 2-1: Gli Oranje vincono in amichevole a New York, gol di Gakpo e rigore decisivo

Nell'amichevole a New York, l'Olanda supera l'Uzbekistan 2-1 con reti di Gakpo e un rigore nel recupero. Buona prestazione degli uomini di Cannavaro.

Assaggio di Mondiale all'Icahn Stadium di New York tra Olanda e Uzbekistan . La squadra di Cannavaro regge e fa bella figura contro gli Oranje decisamente favoriti dal pronostico nonostante il carattere amichevole del match.

L'Uzbekistan risponde colpo su colpo a un'Olanda che vuole imporre il proprio gioco ma la Nazionale di Cannavaro gioca con un atteggiamento aggressivo e anche propositivo in fase di possesso palla. Dopo i primi trenta minuti piuttosto equilibrati, lo 0-0 si rompe al 35': cross dalla destra di Dumfries, Gakpo anticipa il difensore e di testa mette dentro.

Trovato il vantaggio, l'Olanda gestisce la parte finale del primo tempo senza correre grossi rischi anche se l'Uzbekistan si affaccia in avanti con un tiro di Shomurodov bloccato da Verbruggen. Nella ripresa gioco inevitabilmente meno fluido e spezzettato a causa della girandola di cambi ma il match resta piacevole ma sempre legato a una stessa trama: l'Olanda a fare la gara, l'Uzbekistan accorto a difendere, ma pronto a ripartire.

L'Olanda ci prova principalmente dalla distanza con le conclusioni di Summerville e Gravenberch, mentre l'Uzbekistan fatica ad alzare il baricentro lasciando l'iniziativa alla squadra di Koeman. Il match si incattivisce un po': vengono ammoniti Ashurmatov e Summerville per proteste e gioco duro. Al 78' l'Uzbekistan resta in dieci per il doppio giallo a Khusanov, che lascia i suoi in inferiorità numerica. L'Olanda spinge ma trova il muro avversario.

Nel recupero, però, arriva l'episodio decisivo: Van de Ven viene atterrato in area da Sayfiev, rigore netto. Dal dischetto si presenta Gakpo, che trasforma con freddezza spiazzando il portiere. È il 2-0 che chiude i conti. L'Uzbekistan accorcia le distanze all'ultimo respiro con un colpo di testa di Sergeev su corner, ma non basta.

Finisce 2-1 per l'Olanda. Nonostante l'inferiorità la squadra di Koeman non molla e trova dagli undici metri la sofferta vittoria. Oranje ancora da rivedere, per Cannavaro resta la buona prestazione dei suoi in vista dell'esordio Mondiale che per l'Olanda sarà contro il Giappone il 14 giugno, per l'Uzbekistan contro la Colombia il 18 giugno. Gli azzurri di Cannavaro hanno dimostrato carattere e organizzazione, tenendo testa a una delle favorite del torneo.

Da segnalare le buone prove di Fayzullaev e Shomurodov, mentre tra gli olandesi Gakpo si conferma uomo decisivo. La partita ha offerto spunti interessanti per entrambi i commissari tecnici, che potranno valutare le scelte in vista della competizione iridata





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