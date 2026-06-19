Olimpia Milano campione d'Italia 2026, vittoria in gara 4 contro Venezia

L'EA7 Olimpia Milano vince il titolo italiano 2026 battendo l'Umana Reyer Venezia in gara 4 per 86-72, conquistando lo scudetto con il risultato di 3-1 nella serie. Milano diventa la quarta squadra nella storia a realizzare il treble italiano, avendo già vinto Supercoppa e Coppa Italia nella stessa stagione. Armoni Brooks è l'MVP della finale.

Grazie alla vittoria 72-86 in gara 4 contro l'Umana Reyer Venezia, che vale il 3-1 nella finale scudetto 2026 , l'EA7 Olimpia Milano si aggiudica il titolo di campione d'Italia, rafforzando ulteriormente la propria leadership nell'albo d'oro del campionato italiano.

Le prime inseguitrici nella classifica dei titoli sono la Virtus Bologna a 17 e la Pallacanestro Varese a 10. Milano è anche la società che ha avuto più apparizioni in finale, questa è stata la 23esima. Con questo successo, diventa la quarta squadra nella storia a vincere tutti e tre i trofei in una stessa stagione, oltre allo scudetto anche la Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Prima di lei, ci erano riuscite solo Treviso nel 2002/03, Siena per tre volte tra il 2008 e il 2011 e la Dinamo Sassari nel 2014/15. Le prestazioni da assoluto protagonista di Armoni Brooks hanno trascinato Milano al tricolore. La guardia dei biancorossi è stata votata, dal panel di media accreditati, come MVP Unipol della finale.

Brooks ha chiuso la serie con medie di 15.5 punti, 1.8 rimbalzi, 2.3 assist e 10.3 di valutazione nelle quattro partite delle LBA Finals 2026. La partita si è decisa nei due quarti centrali: dopo aver subito l'inizio di Venezia, sul 20-19 al decimo minuto, Milano ha cambiato passo. A chiudere i conti con un parziale di 11-5 sono stati Guduric con i liberi e Nebo con il rimbalzo più canestro del 86-72.

Il capo allenatore Poeta, al primo titolo da tecnico dell'Olimpia, può gioire anche per altri giocatori in doppia cifra come Brooks da 15 punti (con 3 triple, come Guduric) e Shields, che chiude a quota 12 con 6 rimbalzi. Dopo un anno di assenza, Milano è di nuovo campione d'Italia. Questo trionfo consolida la storica dinastia del club meneghino, che continua a scrivere pagine indelebili nella pallacanestro italiana





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