Olimpia Milano, esonerato Peppe Poeta: subentra Luca Banchi in Eurolega

L'Olimpia Milano ha esonerato Peppe Poeta per il pessimo avvio in Eurolega, con sole 10 vittorie su 50 partite disputate. La società conferma l'arrivo di Luca Banchi, CT della Nazionale, che gestirà un doppio incarico fino alla fine della finestra internazionale, con l'obiettivo di recuperare la classifica e guidare la squadra nelle prossime sfide interne ed estere.

La proprietà dell' Olimpia Milano ha deciso di porre fine alla parentesi allenatoria di Peppe Poeta, nominando ufficialmente Luca Banchi come nuovo tecnico della prima squadra. Questa decisione scatta immediatamente a seguito della serie negativa che ha caratterizzato l'avvio della stagione europea, con la squadra che fatica a garantire i risultati attesi dalla dirigenza e dalla tifoseria. La squadra milanese ha collezionato solo una vittoria in dieci incontri di Eurolega, un record insostenibile che ha imposto un cambio di rotta urgente da parte dei vertici societari.

Dettagli del Cambio Tecnico

La decisione di esonerare Peppe Poeta è stata presa direttamente dalla proprietà guidata dal presidente Leo Dell'Orco, all'indomani dell'ottava sconfitta consecutiva in Euroleague, subita contro il Valencia. Nonostante la conquista di Coppa Italia, Scudetto e Supercoppa in poco più di sette mesi, l'insuccesso in campo europeo e il rapporto complesso con alcuni dei big del roster, come Peters, Wright e Guduric, hanno convinto il board a intervenire. Poeta aveva ereditato la panchina a fine novembre dal dimissionario Ettore Messina, completando il primo triplete nella storia novantennale del club, ma non è riuscito a invertire la rotta nella massima competizione continentale.

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La società ha rilasciato una nota ufficiale ringraziando Peppe per l'impegno, la dedizione e l'entusiasmo dimostrati prima come assistente e poi come capo allenatore, augurandogli il meglio per il futuro professionale. Nel frattempo, Marco Ramondino, attuale assistente, guiderà la squadra in via interinale per la prossima partita di campionato contro Trento prevista per domenica pomeriggio. Le firme ufficiali per l'arrivo di Luca Banchi dovrebbero essere completate nelle prossime ore, con gli annunci definitivi attesi all'inizio della prossima settimana.

Posizioni e Dettagli del Contratto

Luca Banchi firma un contratto biennale e manterrà anche l'incarico di allenatore della Nazionale Italiana, creando un doppio incarico che sarà gestito con particolare attenzione ai calendari. Il nuovo tecnico toscano, 61 anni, aveva già guidato l'Olimpia Milano nel biennio 2013-2015, riportando lo Scudetto nel 2014 dopo diciotto anni di attesa grazie a una storica gara-7 contro Siena. In quel periodo, aveva anche portato la squadra ai playoff di Euroleague, arrendendosi solo ai quarti di finale contro il Maccabi Tel Aviv, poi campione d'Europa.

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Per mesi, si era parlato di un possibile ritorno di Banchi, che aveva recentemente rifiutato un'offerta dell'Efes per motivi personali. La proprietà milanese sembra aver convinto il CT azzurro a tornare a gestire una panchina di vertice, pur mantenendo il suo ruolo in nazionale. Il doppio incarico è ora possibile perché, nel primo anno dell'accordo con la Fip, non era più previsto un impegno full-time esclusivo per Banchi, permettendogli di conciliare i due ruoli con le tempistiche necessarie.

Impatto e Prossimi Passi

La presenza di Luca Banchi a Milano sarà condizionata dalla finestra internazionale, poiché la Nazionale affronta la Turchia a Roma il 26 novembre per le qualificazioni ai Mondiali, alla presenza del presidente Sergio Mattarella, e la Serbia il 29. Di conseguenza, è ipotizzabile che Banchi arrivi fisicamente a Milano solo dopo la conclusione di questa fase. La squadra milanese è impegnata in trasferta a Lione il 24 novembre, data che rende difficile la sua immediata disponibilità in panchina per le sfide interne.

Per l'Olimpia Milano, il cambio di rotta arriva in un momento delicato, con la classifica europea ormai compromessa ma ancora con possibilità di recupero. L'obiettivo è ora quello di riorganizzare il gruppo e trovare il giusto equilibrio tra le esigenze della Nazionale e quelle del club, sfruttando l'esperienza di Banchi per tentare di salvare la stagione continentale e consolidare la posizione in campionato. La direzione sportiva e la proprietà confidano che il ritorno del tecnico toscano possa rappresentare il volano per invertire la spirale negativa che ha caratterizzato l'ultimo periodo.