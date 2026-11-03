Olimpiadi 2036: sette paesi in corsa, Italia esclusa e India favorita

Le candidature per le Olimpiadi estive del 2036 sono state chiuse. Germania, Corea del Sud e India sono tra i favoriti, mentre l'Italia non parteciperà alla gara.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha chiuso ufficialmente la fase di raccolta delle candidature per le prossime Olimpiadi estive del 2036, fissando la scadenza entro la fine di ottobre. Attualmente, solo sette nazioni rimangono nella lista dei pretendenti per ospitare l'evento sportivo più importante al mondo, mentre l'Italia figura tra i paesi che hanno deciso di non partecipare a questa specifica edizione.

La situazione attuale delle candidature

La Germania è uno dei due paesi ancora in competizione che vanta un'esperienza diretta nell'organizzazione dei Giochi, avendo già accolto le Olimpiadi estive nel 1964 e quelle invernali nel 2018. Il Comitato Olimpico Tedesco sembra intenzionato a presentare nuovamente la città di Monaco come sede principale per il 2036, puntando sulle infrastrutture già esistenti e sulla solida reputazione logistica tedesca.

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La Corea del Sud rappresenta l'altro candidato con un passato olimpico alle spalle, essendo stata la patria delle edizioni estive del 1988 e invernali del 2018. Per la prossima sfida, il Comitato Olimpico Coreano sta valutando seriamente l'area della città di Jeonbuk, situata circa 200 chilometri a sud di Seul, come possibile scenario per le competizioni future.

L'India emerge come forte candidata

Mentre Germania e Corea del Sud si affidano alla loro esperienza pregressa, l'India sta guadagnando terreno come favorita per la vittoria finale, soprattutto se il CIO decidesse di premiare un paese che non ha mai ospitato i Giochi prima. La candidatura indiana ruota principalmente attorno alla città di Ahmedabad, nel nord-ovest del paese, ma prevede anche una struttura diffusa su tutto il territorio circostante.

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Questa strategia di espansione territoriale mira a includere altre città dell'area, superando i limiti tradizionali delle sedi olimpiche concentrate. L'India ha dimostrato negli ultimi anni un crescente impegno nello sport globale, cercando di colmare lacune storiche in discipline meno diffuse, ottenendo recentemente anche l'organizzazione di altri eventi internazionali di rilievo.

Altri candidati e fattori geopolitici

Il Qatar presenta una candidatura ben strutturata, potenzialmente collaborativa con altri stati vicini, sfruttando l'esperienza maturata durante la Coppa del Mondo del 2022. Tuttavia, la riuscita di questo progetto dipenderà fortemente dall'evoluzione della situazione generale in Medio Oriente nei prossimi anni, oltre che dalla necessità di spostare gli eventi dalle alte temperature estive verso la fine dell'anno.

Altri paesi in lizza includono il Sudafrica, che punta su Durban, la Turchia con Istanbul e l'Ungheria con Budapest. Nonostante queste presenze, il panorama competitivo rimane incerto, poiché molte delle attuali dichiarazioni sono da considerarsi mere manifestazioni di interesse formali, destinate a ridursi significativamente entro marzo 2027.

Esclusioni e ripensamenti futuri

Tra i paesi che avevano espresso interesse iniziale ma poi hanno rinunciato o ritirato la propria candidatura spiccano nomi importanti come l'Egitto, l'Arabia Saudita, la Cina, il Cile, la Danimarca e il Canada. In alcuni casi, come per Amburgo in Germania, il rifiuto popolare attraverso referendum ha bloccato definitivamente i progetti, con il 54,9% dei voti contrari nel maggio scorso.

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L'Italia, che aveva ipotizzato scenari con Roma o una soluzione diffusa tra Piemonte, Lombardia e Liguria, non figura attualmente tra i contendenti. Similmente, il progetto milanese-torinese-genovese potrebbe essere riprogrammato per le Olimpiadi del 2040, permettendo ai comitati organizzativi di lavorare con maggiore calma e preparazione per una futura opportunità.