Olio di Roma Igp: Produzione in Crescita e Strategia di Turismo di Lusso

L'Olio di Roma Igp contrasta il calo regionale con +30% di produzione. Il Consorzio punta su oleoturismo e ristorazione per rafforzare il marchio e attrarre visitatori.

L'Olio di Roma Igp ha registrato un andamento opposto rispetto alla media regionale, confermandosi come un motore di crescita per la campagna olearia del Lazio. Le stime aggiornate indicano una previsione di aumento del trenta per cento rispetto all'anno precedente, con una produzione certificata che raggiungerà complessivamente 1,3 milioni di litri. Questo picco positivo è stato avvertito in modo particolarmente marcato nelle province di Roma e Viterbo. I primi risultati delle certificazioni sottolineano standard qualitativi elevatissimi, caratterizzati da note sensoriali spiccate e da una pronunciata piccantezza. I dati dettagliati e le nuove strategie per il settore sono emersi durante l'evento "La Notte dell'Eterno", organizzato congiuntamente dal Consorzio Olio di Roma Igp insieme a Evootrends negli spazi della Lanterna di Roma.

Crescita Produzione e Qualità Sensoriale

La presentazione della nuova stagione olearia ha collocato l'olio extravergine al centro di una visione strategica, vedendolo come un potenziale catalizzatore del turismo di alto profilo. Il prodotto viene promosso come ambasciatore dell'intero territorio regionale, capace di unire tradizione agricola e appeal moderno. La crescita del trenta per cento dimostra la resilienza della denominazione protetta, che riesce a distinguersi nettamente dal quadro generale. La produzione certificata di 1,3 milioni di litri non è solo un dato numerico, ma rappresenta una conferma tangibile della fiducia del mercato verso la brand identity di Roma.

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Difficoltà Regionali e Crollo dei Prezzi

Il quadro generale dell'olivicoltura registra però diverse difficoltà sul piano regionale, creando uno sfondo critico per il resto del comparto. David Granieri, presidente del Consorzio Olio di Roma Igp e vicepresidente di Coldiretti nazionale, ha sottolineato che gli olivicoltori stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Le cause sono molteplici: dalla forte speculazione che ha portato a un crollo del prezzo di circa il cinquanta per cento, al cambiamento climatico e alla grande siccità. L'aumento dei costi energetici, del carburante e dei fertilizzanti ha contribuito ad accumulare magazzini pieni, stimando un calo della produzione regionale di circa il venti/trenta per cento per l'annualità 2026/2027.

Strategia Oleoturismo e Ristorazione

Nonostante le difficoltà, la certificazione Igp rimane la vera eccezione nel panorama nazionale. Granieri ha dichiarato che dal punto di vista qualitativo si sta ottenendo un prodotto eccezionale, aprendo una strategia congiunta con il Comune di Roma e la Regione Lazio. L'obiettivo è promuovere i percorsi di oleoturismo del Lazio creando una rete con l'hotellerie e la ristorazione di livello. La campagna mira a portare avanti un'azione di sensibilizzazione e informazione sul corretto uso dell'olio extravergine, partendo dal triangolo del lusso della Capitale. L'Olio di Roma Igp può quindi rivestire il ruolo di ambasciatore non solo della città, ma di tutto il territorio regionale, unendo produttori e servizi di accoglienza.

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Interventi Istituzionali e Nuovi Premi

Il Consorzio ha annunciato anche l'introduzione della carta degli oli nella ristorazione, uno strumento per guidare i consumatori tra abbinamenti e caratteristiche sensoriali. Durante l'appuntamento alla Lanterna sono stati presentati due nuovi premi dedicati alla filiera: "Eterna - The Iconic Bottle", incentrato sul design del packaging, ed "Eterno - The Excellence of Rome", pensato per valorizzare la qualità produttiva. La serata ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei prodotti a denominazione del territorio, come la Ricotta Romana Dop, il Pecorino Romano Dop e i vini Roma Doc e Frascati Doc.

Sfida Commerciale e Turismo di Qualità

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, ha ribadito l'importanza dell'olio di Roma come simbolo e valore aggiunto per la città di fronte ai turisti. Ha spiegato l'esigenza di legarsi alle aziende produttrici, notando come la permanenza media dei visitatori sia passata da 2,3 giorni a 4,1 giorni grazie agli investimenti sui grandi eventi. La creazione di sette nuovi itinerari alternativi fuori dal centro offre opportunità per distribuire i flussi turistici su tutto il territorio, unendo il lavoro dei produttori di olio. La sfida commerciale rimane il nodo principale, come ha confermato Massimiliano Raffa, presidente dell'Arsial, che ha sottolineato la necessità di far scegliere il prodotto oltre alla sua semplice conoscenza.