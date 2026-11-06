Olio EVO a Roma: Dal Colosseo alla Sabina il legame con il territorio

Riscoperta delle tradizioni olearie romane: dal Parco Archeologico del Colosseo alle cantine della Sabina, un viaggio nel gusto e nella storia del Lazio.

Un percorso sensoriale unico unisce il cuore storico della capitale alle colline agricole del Lazio, con un punto di partenza inaspettato: il Colosseo. Il Parco Archeologico del Colosseo, che gestisce anche il Foro Roma no e il Palatino, ospita oltre 40 ettari di verde dove i visitatori possono seguire sentieri dedicati all'olio, al vino e al miele. Questa iniziativa segna l'inizio di un viaggio attraverso le tradizioni olearie della regione, portando dall'Urbe fino ai mulini storici della Sabina, dove la storia si fonde con la natura.

Il Parco e la produzione di Palatinum

Nel cuore del sito archeologico crescono 189 ulivi di diverse età, distribuiti lungo la Via Sacra, sui pendii del Palatino e vicino all'Arco di Tito. Tra questi, gli esemplari più giovani della varietà Leccino producono l'olio Palatinum. Questo prodotto è destinato principalmente all'uso culturale e istituzionale piuttosto che alla vendita commerciale, secondo quanto chiarisce Simone Quilici, direttore del Parco Archeologico del Colosseo. La cura degli alberi e la produzione sono centrali nella partnership con Coldiretti Lazio, mentre OP Lazio e Unaprol collaborano alla gestione delle attività agricole, valorizzando il patrimonio botanico del sito.

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Vigneti e apicoltura nel sito archeologico

Oltre agli ulivi, il Parco offre una breve escursione verso il mondo del vino grazie al vigneto Barberini sul Palatino. Questa antica varietà autoctona, citata da Plinio il Vecchio, produce il vino Bellone, realizzato nell'ambito del progetto Parco Green. Dal 2022, questo vigneto "nobile" fa parte di Iter Vitis, una Rotta Culturale del Consiglio d'Europa dedicata alla tutela del patrimonio vitivinicolo europeo. Lungo lo stesso sentiero nella macchia mediterranea si trovano gli alveari che producono lAmbrosia del Palatino, un miele ottenuto dalle api di Roma.

Il ruolo di Gaspar8 a Parco dei Romanisti

Uscendo dal centro storico, un altro sentiero si snoda attraverso il Parco dei Romanisti nel quartiere Torrespaccata. Qui l'amministrazione comunale ha dato nuova vita agli olivi prelevati da Viale Mazzini e da Villa Glori. A maggio 2025, sono stati piantati 13 ulivi in Via dei Romanisti, aggiungendosi ai 35 già presenti. Il progetto, guidato dall'associazione Gaspar8 e interamente realizzato dai residenti in modo volontario, mira a donare l'olio alle famiglie bisognose. All'inizio del 2026 l'associazione ha ulteriormente ampliato il parco piantando altri 17 alberi, secondo quanto spiegato da Sabrina Alfonsi, assessora comunale.

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Rigenerazione e riconoscimenti della Sabina

Le ville storiche romane offrono ulteriori opportunità di riscoperta ambientale e agricola. A Villa Glori è in corso il restauro di 400 ulivi, mentre a Castel di Guido si produce olio con denominazione a Indicazione Geografica Protetta. Questo riconoscimento UE certifica il legame del prodotto con il suo luogo di origine. Nel frattempo, la regione Lazio vede una crescente produzione e riconoscimento per l'olio extravergine, considerato un'espressione identitaria fondamentale. A novembre, le frantoi aprono per degustazioni e visite guidate.

Itinerari enogastronomici nel Lazio

L'industria olearia laziale sta registrando numeri in aumento, con iniziative in Agro Pontino, Sabina, Tuscia e Castelli Romani. I visitatori possono esplorare oliveti e partecipare a degustazioni guidate per scoprire le diverse fasi di produzione. Destino interessante è Sonnino, in provincia di Latina, dove il prodotto fresco viene gustato su pane caldo. Questo viaggio conferma che l'olio extravergine nel Lazio non è solo un alimento, ma un patrimonio culturale vivente e un'importante risorsa economica e sociale per il territorio.