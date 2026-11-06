Olio Palatinum e rigenerazione urbana: il cuore verde di Roma tra archeologia e inclusione sociale

Scopri come l'olio Palatinum dal Colosseo e i progetti di Coldiretti Lazio rigenerano Roma, unendo patrimonio storico, sostenibilità ambientale e supporto alle famiglie vulnerabili.

Il percorso che conduce al cuore pulsante di Roma non si limita alle strade principali, ma si estende fino a raggiungere luoghi dove la storia e la natura convergono in un equilibrio unico. Partendo da una posizione privilegiata, come il magnifico lungotevere lungo la Via Sacra, sulle pendici del Palatino e nei pressi dell'Arco di Tito, si scopre una destinazione prevalentemente culturale e istituzionale, lontana dai commerci frenetici. Qui, gli ulivi, considerati alberi sacri per antonomasia della civiltà mediterranea sin dalle sue origini, hanno accompagnato la storia del colle Palatino per secoli, mantenendo un legame indissolubile con il territorio.

Produzione di Olio Palatinum tra Patrimonio e Innovazione

Ogni autunno, grazie alla presenza di 189 alberi secolari, si celebra la raccolta delle olive e si produce un extravergine di alta qualità. Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Parco archeologico del Colosseo e Coldiretti Lazio, unendo la tutela del patrimonio con l'agricoltura sostenibile. L'olio Palatinum è parte integrante del Consorzio Igp degli olii di Roma, il cui simbolo è proprio l'Anfiteatro Flavio, un orgoglio per gli enti coinvolti che vedono in questo prodotto una celebrazione della tradizione agricola locale.

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Gli attori principali nella gestione di queste attività agricole sono OP Latium e Unaprol, istituzioni che seguono tutte le fasi del processo produttivo. Dalla manutenzione e potatura degli alberi alla raccolta dei frutti, fino alla trasformazione e all'imbottigliamento, ogni passaggio è curato nei minimi dettagli. Questo progetto permette non solo di recuperare i frutti degli alberi, ma anche di valorizzare una presenza vegetale che appartiene profondamente alla storia del luogo, trasformando un semplice prodotto agricolo in un simbolo di identità romana.

Dall'Olive all'Uva: Itinerari Culturali e Sostenibilità

Il legame tra il mondo dell'olio e quello del vino nel parco è breve e significativo, testimoniando una vocazione agricola storica. Dal 2022, la "nobile vigna" è entrata a far parte degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, iniziative nate per promuovere e preservare il patrimonio tangibile e immateriale europeo del vino e della viticoltura. Questa adesione rafforza il ruolo di Roma come custode di tradizioni enogastronomiche che vanno oltre i confini nazionali.

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Parallelamente, l'amministrazione capitolina ha deciso di dare nuova vita agli ulivi di viale Mazzini e a Villa Glori a partire da maggio 2025. Sono stati messi a dimora 13 nuovi ulivi nell'area verde in via dei Romanisti, aggiungendosi ai 35 alberi già presenti in quella zona. Le alberature originali componevano il filare alberato di viale Mazzini, successivamente riqualificato secondo il progetto originale elaborato dall'architetto Raffaele De Vico, trasformando uno spazio pubblico in un'oasi di verde accessibile a tutti.

Impatto Sociale e Rigenerazione Urbana nel Municipio VII

Nel Parco dei Romanisti, l'associazione "Gaspar8" porta avanti un progetto innovativo di raccolta e lavorazione delle olive, con l'obiettivo sociale di donare l'olio prodotto alle famiglie più bisognose. Il lavoro dell'associazione è stato ulteriormente valorizzato nell'estate 2025 con l'assegnazione di una gestione condivisa triennale dell'area verde, trasformandola in un luogo di aggregazione della comunità. Questa iniziativa dimostra come l'agricoltura urbana possa essere un potente strumento di coesione sociale.

Il patrimonio arboreo del parco continua a crescere, e a inizio 2026 sono arrivati altri 17 nuovi ulivi messi a dimora dall'associazione. Come spiegato dall'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, la finalità del progetto, portato avanti dai cittadini a titolo totalmente volontario e gratuito, è ambientale ma soprattutto sociale. Le olive raccolte e l'olio ricavato dalla loro molitura e imbottigliamento sono beneficiari le famiglie in stato di necessità del quartiere di Torre Spaccata, individuate in collaborazione con le realtà caritative e i servizi sociali del Municipio VII.

Sostenibilità Globale e Valorizzazione del Territorio Romano

Oltre alle iniziative nel centro storico, anche nelle ville storiche le vie dell'olio invitano a unire rigenerazione e riqualificazione vegetativa con la valorizzazione del lato agricolo del territorio. È già partito un progetto per rigenerare i 400 ulivi presenti in alcune aree finalizzato alla produzione, ampliando il raggio d'azione dell'olivicoltura romana. Si aggiunge a questo contesto l'olio del Comune di Roma, che ha ricevuto la denominazione Igp, posizionandosi a pochi km dalla capitale come prodotto di eccellenza.

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Noi ci troviamo nel momento più felice e festaiolo dell'oro verde nuovo di raccolta e frangitura, che vede in tutta Italia eventi, inviti e degustazioni. Una produzione quest'anno particolarmente eccellente è stata favorita dalle piogge di settembre che hanno "benedetto" i raccolti, garantendo qualità superiore. L'extravergine di oliva (evo) "made in Italy" è nel carrello della spesa del 96% dei consumatori italiani, considerato un ingrediente irrinunciabile per la tavola quotidiana.

Da quando la dieta mediterranea ha avuto riconoscimenti dai nutrizionisti del mondo ed è stata inserita nel Patrimonio dell'Unesco, l'evo tricolore brilla ancora di più su scala globale. Il suo consumo globale ha superato i 3 milioni di tonnellate, allargando la platea a mercati emergenti fino in Sud America e in Asia, confermando il ruolo centrale dell'Italia nella cultura alimentare mondiale e l'importanza di proteggere e promuovere le risorse agricole locali come quella dell'olio Palatinum.