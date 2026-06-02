Oliver Glasner saluta il Crystal Palace: il Milan è in pole per la panchina

Oliver Glasner ha ufficialmente lasciato il Crystal Palace e il Milan è in pole per ingaggiarlo come allenatore per la prossima stagione, con Ralf Rangnick pronto a diventare direttore tecnico.

Oliver Glasner ha ufficialmente salutato il Crystal Palace con un messaggio pubblicato sui social della squadra inglese, annunciando il suo addio e ringraziando società, squadra e tifosi per il sostegno ricevuto durante la sua permanenza.

L'allenatore austriaco, che ha guidato il club londinese per due stagioni, lascia un bilancio positivo con una salvezza tranquilla e un gioco offensivo che ha conquistato i tifosi. Il suo nome è in cima alla lista dei desideri del Milan per la panchina nella prossima stagione, con il tecnico che sarebbe il prescelto di Ralf Rangnick per guidare la squadra rossonera.

Rangnick, attuale commissario tecnico dell'Austria, è pronto a ricoprire il ruolo di direttore tecnico del Milan, creando un asse tedesco-austriaco in società. L'operazione è già in fase avanzata: i contatti tra le parti sono continui, con l'obiettivo di trovare un accordo per l'arrivo di Glasner a partire dalla prossima stagione.

L'austriaco appare in vantaggio rispetto a Matthias Jaissle, tecnico dell'Al-Ahli, anche lui molto apprezzato da Rangnick per il suo lavoro in Arabia Saudita, ma la preferenza va chiaramente a Glasner per la sua esperienza in Premier League. Glasner ha dimostrato di saper gestire pressioni e aspettative, portando il Crystal Palace a un calcio propositivo e moderno, basato sul possesso palla e sulle transizioni rapide.

Il suo rapporto con i giocatori è stato sempre positivo, e molti di loro hanno lodato la sua capacità di migliorare individualmente ogni elemento della rosa. Proprio queste qualità lo rendono l'ideale per un progetto ambizioso come quello del Milan, che dopo un'annata altalenante cerca stabilità e una identità di gioco chiara.

La dirigenza rossonera, con Rangnick come possibile mente tecnica, punta a costruire un ciclo vincente, e Glasner sembra essere il profilo giusto per dare continuità al lavoro iniziato da Stefano Pioli. La trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane, con il Milan pronto a offrire un contratto triennale con opzione per il quarto anno. Nel frattempo, il Crystal Palace è già alla ricerca di un successore, ma la priorità è completare la stagione con il tecnico ad interim.

Glasner, dal canto suo, segue con attenzione le vicende rossonere e non vede l'ora di iniziare questa nuova avventura in Serie A. Il suo arrivo a Milano porterebbe una ventata di freschezza e competenza internazionale, in un campionato che lo ha sempre affascinato. I tifosi milanisti sognano già di vedere la squadra giocare con il suo marchio di fabbrica: pressing alto e coraggio in fase offensiva.

L'unica incognita resta la concorrenza di altri club, ma al momento il Milan sembra essere in pole position per assicurarsi il tecnico austriaco, in quella che potrebbe essere la mossa decisiva per il futuro della panchina rossonera





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