L'attrice e regista Olivia Wilde pubblica la sua scelta di denim per la stagione 2026/2027, puntando sulla silhouette straight‑leg di Toteme nel contesto della moda londinese.

Nel contesto del BFI Southbank di Londra, Olivia Wilde ha deciso di lasciar perdere gli abiti da red carpet e di puntare sul denim. La regista e attrice, nota per il suo stile minimalista, ha scelto il modello straight‑leg di Toteme, un brand svedese che afferma il minimalismo come sua dichiarazione di stile.

Dettagli del modello selezionato

Il jeans di Wilde è caratterizzato da una taglia medio‑alta, un fit asciutto sui fianchi e una gamba dritta, ma non eccessivamente rigida. La colorazione è un tenro sky‑blue délavé con cinque tasche, risultato di un'attenzione ai dettagli che si traduce in un capo versatile e longevo. La scelta della vita medio‑alta assicura una silhouette elegante, incombando la transizione tra look casual e formale.

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L'aspetto più distintivo del modello è la sua adattabilità: la lunghezza alla caviglia valorizza le décolleté tra cui il tacco, rendendo il denim un elemento valido sia per le passerelle di stagione sia per i guardaroba delle star contemporanee. Il materiale, leggero ma resistente, permette di indossarlo nelle ore più fredde senza rinunciare alla comodità.

Il contesto del BFI Southbank e la stagione 2026/2027

Il BFI Southbank, sede di celebrazioni cinematografiche di rilievo, ha ospitato un incontro speciale dedicato alla carriera di regista di Wilde. Durante l'evento, la star ha privilegiato un look denim rispetto agli abiti da red carpet tradizionali, segnando un trend che si riflette fin sullo stesso tessuto della futura stagione 2026/2027. Il denim è stato presentato come il capo "indispensabile" per il prossimo autunno‑inverno, guadagnando attenzione tra le fashion influenze digitali.

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Posizioni e opinioni dei professionisti del fashion

Nel commento alla scelta di Wilde, il rappresentante di Toteme ha sottolineato l'importanza del "fit asciutto" per migliorare il profilo estetico. Il marchio ha dichiarato di puntare su un approccio "minimalista ma psicologicamente importante" per avvicinarsi al pubblico moderno, evocando l'estetica degli anni '90 con un tocco contemporaneo.

Il negozzo tra stile pratico e raffinatezza è alle europee emotive del settore moda; "il denim non è più un semplice capo casual ma un vero accessorio di posa" è stato condiviso su riviste di settore. Influencer di moda e stilisti hanno ispirato la frontrank di tendenza con consigli di abbinamento, delineando il denim come un investimento longevo.

Impatto sulla moda e sui consumatori

Grazie alla visibilità ottenuta nell'evento BFI, l'interesse per il denim straight‑leg è aumentato. Tra i consumatori, più che una scelta di moda, diventa una "scarica emotivante" e una strategia di investimento a lungo termine, con la possibilità di "valorizzare l'outfit per oltre la stagione invernale."

Le star di moda hanno dimostrato una preferenza per il colore nero o il denim chiaro, ma l'equilibrio tra nulla zuppilore medium e un'attenzione ai dettagli rovente è ciò che preserva la sua attuale popolarità. Per chi cerca un capo di tendenza con un'elevata funzione pratica, il modello di Wilde rappresenta un punto di riferimento chiave per la stagione 2026/2027.