I nonni materni di Mattia, orfano di femminicidio ad Anguillara, affrontano l'inerzia dello Stato mentre custodiscono il nipote di 10 anni dopo la tragica scomparsa della madre.

Ad Anguillara Sabazia, nel Lazio, i nonni materni si trovano a gestire un doppio lutto impossibile: la perdita violenta della figlia e la difficoltà burocratica di tutelare il nipote di 10 anni, rimasto di fatto orfano dopo il femminicidio della madre. Il piccolo Mattia, nato dalla relazione tra Federica Carlomagno e il padre detenuto, non ha più una casa di riferimento stabile e deve affrontare ogni giorno un muro di resistenza amministrativa per far valere i diritti fondamentali che spettano alla sua età.

La gestione dei fondi e le sequestrationi

La questione economica riguarda direttamente la sopravvivenza quotidiana del bambino, poiché i sussidi previsti non vengono erogati tempestivamente. Stefania Torzullo, sorella della vittima, ha confermato che i primi due assegni sono stati inizialmente bonificati sul conto del padre, ma a causa del sequestro del conto corrente di quest'ultimo, le somme sono tornate indietro. Questa situazione ha bloccato l'accesso ai fondi necessari per l'acquisto di beni di prima necessità, costringendo la famiglia materna a gestire le spese in autonomia.

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Stefania Torzullo spiega che suo padre sta pagando da quasi un anno il mutuo dell'abitazione che era della famiglia colpita dalla tragedia, senza che la banca abbia bloccato nemmeno una rata. Tuttavia, quando ha richiesto spiegazioni sulle modalità di trasferimento della proprietà o sulla gestione delle quote, ha ricevuto come risposta la necessità della firma del delegato e del delegante. Una richiesta che appare irrealizzabile dato che il delegante è scomparso e il delegante è attualmente in carcere.

La perdita delle cose e la solitudine emotiva

Oltre alle difficoltà finanziarie, c'è il dolore materiale della perdita degli oggetti personali del bambino. Mattia, quando è andato a vivere dai nonni materni, è uscito di casa con un paio di pantaloni, una maglietta e una felpa, rimanendo con quelle vestite per dieci giorni. La zia Stefania è riuscita, tramite il suo legale, a recuperare solo alcuni oggetti sentimentali come il monopattino, le canne da pesca, la Play Station e il libro Il piccolo principe, mentre il resto della biancheria e degli indumenti è stato ricomprato dai nonni.

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Il rapporto con la casa paterna è stato drasticamente interrotto da quando il bambino è sotto sequestro, impedendogli di mettere più piede nell'abitazione. Stefania Torzullo sottolinea che i suoi genitori, persone semplici che hanno lavorato per 40 anni, stanno sostenendo queste spese, ma un nucleo monoreddito o già gravato da mutui non potrebbe reggere un simile onere. Chiede quindi che la burocrazia venga snellita in queste situazioni critiche per evitare che la vittima secondaria sia il bambino stesso.

Vittimizzazione secondaria e futuro dell'adozione

La famiglia Torzullo descrive una forma di vittimizzazione secondaria che colpisce i familiari diretti, costretti a combattere la burocrazia mentre elaborano il dolore. Stefania ha dovuto annunciare da sola al nipote la morte della madre e informare la nonna novantaduenne, senza ricevere alcun supporto psicologico iniziale. Al contrario, al padre in carcere sono stati messi a disposizione numerosi psicologi per gestire il trauma del suicidio dei genitori, creando un'asimmetria nel sostegno offerto agli attori della tragedia.

Per il futuro legale del bambino, Stefania Torzullo dichiara che farà richiesta di adozione una volta conclusosi il processo, temendo l'iter infinito che dovrà affrontare. Il piccolo ha già iniziato a scrivere il cognome Torzullo sui quaderni invece di quello del padre biologico, un gesto simbolico di attaccamento alla nuova famiglia. Stefania esprime la volontà di garantire al nipote un futuro guidato dall'amore e non dall'odio, sperando in un percorso che non trasformi il bambino in un orfano a vita.

Prossimi passi e udienza in tribunale

Mercoledì, i Torzullo saranno sentiti come testimoni in aula per il processo al padre del bambino. Stefania Torzullo spera che la figura paterna non sia presente in tribunale e che le udienze siano brevi, visto che l'imputato è reo confesso. L'obiettivo principale rimane la tutela immediata e concreta del minore, superando le lentezze giudiziarie e amministrative che oggi ostacolano il recupero di una normalità ormai perduta.