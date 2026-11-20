Il doppio vinile celebra Shane MacGowan con 36 brani interpretati da Bruce Springsteen e U2, dopo la morte del punk poet irlandese nel novembre 2023.

Un tributo musicale che unisce il folk irlandese al punk rock è stato dedicato a Shane MacGowan attraverso un doppio vinile contenente trentasei brani. L'artista, noto per la sua figura irregolare e l'amore per la poesia, è scomparso nel novembre 2023 a causa di un'encefalite. L'album, intitolato "20th Century Paddy", raccoglie le sue canzoni più famose reinterpretate da colleghi e amici di fama internazionale. Questa raccolta non è solo un omaggio sonoro, ma una dichiarazione d'affetto verso un genio musicale nato in Inghilterra ma diventato simbolo della scena alternativa.

Il Ruolo di Bruce Springsteen nell'Album

Il disco si apre con il brano "A Rainy Night in Soho", cantato da Bruce Springsteen. La scelta di affidare l'apertura proprio al Boss non è casuale, poiché entrambi condividono un legame profondo e storico. Springsteen ha voluto visitare MacGowan a Dublino quando la sua salute era già compromessa dalla malattia che ne avrebbe causato la morte. La voce matura e autentica del cantante americano restituisce un significato nuovo e poignant alla canzone, evidenziando il rispetto reciproco tra i due artisti.

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Interpretazioni di Fairytale of New York

La canzone di Natale considerata forse la più triste della storia della musica, "Fairytale of New York", è stata reinterpretata da Hozier e Jessie Buckley. MacGowan scrisse questo capolavoro nel quale la voce femminile originale era di Kristy MacColl. Il nuovo duetto rende giustizia al testo, esplorando temi come la tossicodipendenza e il rimpianto attraverso timbri vocali distintivi. L'originale fu un successo che ha definito l'estate dell'irlandese, nato il 25 dicembre, e l'attuale versione continua a toccare il cuore dei fan di tutto il mondo.

Presenza degli U2 e Tom Waits nel Tribute

La band irlandese degli U2 ha scelto di cantare "Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah", un brano del 1988 che anticipava sonorità che poi avrebbero caratterizzato gruppi come gli Oasis. Tom Waits, invece, ha offerto la sua interpretazione di "Summer in Siam", una traccia unica nella discografia dei Pogues. Questo album, originariamente prodotto da Joe Strummer senza la partecipazione dei Clash, mostra la Versatilità del repertorio di MacGowan. La presenza di Waits conferma la stima internazionale per il leader dei Pogues.

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Tributi e Assenze nel Mondo dello Spettacolo

Il percorso musicale attraverso i trentasei pezzi include anche collaborazioni sorprendenti, come quella di Kate Moss e Johny Deep. Kate Moss ha proposto "Lonesome Highway", mentre Deep e Imelda May hanno rivitalizzato "Haunted", sostituendo la voce originale di Sinead O'Connor. Sir Bob Geldof partecipa con una lettura scorretta di "St John of Gods". Purtroppo, mancano voci importanti come quella di Nick Cave, che cantò al funerale, e quella di Glen Hansard, deceduto recentemente in un incidente.

Eredità dei Pogues e Impatto Culturale

I Pogues, la band fondata da MacGowan dopo un periodo da busker, continuano a esistere senza il loro carismatico frontman. La loro storia di alti e bassi, con MacGowan che uscì e rientrò nel gruppo, è ora celebrata in questa raccolta. L'album permette di rivivere l'atmosfera delle loro esibizioni dal vivo, tra ironia e disperazione. "20th Century Paddy" si pone come la risposta definitiva a chi chiedeva chi fosse veramente Shane MacGowan, unendo commozione e balli.