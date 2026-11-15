Omicidio 92enne via Muratori: arrestati due ventenni, diffuse le immagini

La Polizia ha diffuso le video registrazioni dei due sospettati di aver aggredito e rubato al 92enne di via Muratori. Ecco i dettagli e le accuse.

La Polizia di Stato ha diffuso pubblicamente le immagini dei movimenti dei due sospettati fermati per l'omicidio del 92enne trovato gravemente ferito nella sua abitazione in via Muratori. Il reo è stato individuato il 27 ottobre scorso, giorno in cui si è consumato l'attacco violento che ha portato al decesso della vittima il giorno successivo al ricovero in ospedale. L'istituzione ha rilasciato un video dettagliato che mostra i due individui mentre si allontanano dalla zona del delitto, catturando un gesto specifico e significativo della dinamica.

Dettaglio Crimine e Accuse Penali

Il video diffuso dalle autorità mostra chiaramente uno dei due uomini mentre getta un cappello in un'aiuola durante la fuga. Entrambi i giovani, identificati come ventenni, sono considerati gravemente indiziati a vario titolo di rapina aggravata e omicidio. Le indagini hanno ricostruito che l'aggressione sarebbe avvenuta durante un tentativo di truffa del finto carabiniere, una modalità operativa utilizzata per entrare nell'abitazione e aggredire la vittima anziana.

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Dinamica Attacco e Reato Truffa

Secondo la ricostruzione investigativa fornita dalla Polizia, l'aggressione fisica sarebbe scaturita durante un tentativo di rapina volto al furto di gioielli e altri oggetti di valore presenti nella casa. La vicina di casa ha fornito una dichiarazione chiave ai inquirenti, affermando che l'anziano aveva aperto lui stesso la porta, probabilmente indotto in inganno dalla finta identità delle forze dell'ordine dei due aggressori. Questo dettaglio conferma la natura predatoria e truffaldina dell'operazione criminale.

Esito Medico e Accertamenti Autopsia

L'impatto fisico subito dall'uomo di 92 anni è stato talmente severo da causarne il decesso il giorno successivo al ricovero d'urgenza in ospedale. L'esame autoptico ha fornito la prova forense decisiva per escludere qualsiasi ipotesi accidentale, evidenziando la presenza di fratture craniche incompatibili con una semplice caduta accidentale. Queste lesioni traumatiche confermano la volontà di infliggere danni gravi durante l'assalto, qualificando l'evento come omicidio volontario o comunque con dolo eventuale.

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Prospettive Giudiziarie e Indagini

La diffusione di queste immagini rappresenta un passo ulteriore nel percorso investigativo, volto a collegare con certezza i due fermati alla scena del crimine attraverso le prove video. L'attribuzione del reato di rapina aggravata aggravata dall'uso della violenza e dalla truffa per l'accesso all'abitazione rende il quadro giuridico complesso e severo. I due ventenni affrontano ora un iter giudiziario che valuterà il loro ruolo specifico e la gravità dei danni causati alla vittima innocente.

Impatto Sociale e Reazione Comunitaria

Il caso ha suscitato profonda indignazione nella comunità locale per la vulnerabilità della vittima, un uomo anziano preso di mira con la scusa dell'autorità. L'uso della figura del finto carabiniere rappresenta una strategia criminale particolarmente odiosa, che sfrutta la fiducia dei cittadini verso le istituzioni. La chiusura della polizia nell'identificare e arrestare i responsabili offre un primo segno di giustizia, mentre la comunità continua a luttare per la perdita del 92enne di via Muratori.